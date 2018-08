(PLO) - Thay vì bỏ ra một số tiền lớn, bạn có thể lựa chọn hình thức mua Galaxy S8 Plus trả góp để có cơ hội trúng 9 chỉ vàng tại Di Động Việt.

Dù ra mắt đã hơn một năm, nhưng Samsung Galaxy S8 Plus vẫn là cái tên được nhiều người tìm kiếm. Tuy nhiên, không phải ai cũng có khả năng chi trả một lần để sở hữu sản phẩm, lúc này, giải pháp trả góp theo tháng sẽ là sự lựa chọn thích hợp.





Cụ thể, bạn chỉ cần trả trước 3 triệu đồng để nhận Samsung Galaxy S8 Plus tại Di Động Việt và có cơ hội trúng thưởng 9 chỉ vàng 9999. Không chỉ với S8 Plus, các model giá cao khác như iPhone 7 Plus cũ, Note 8 cũ... cũng có lượng khách mua trả góp khá nhiều.

Trong phân khúc 8 - 9 triệu, Galaxy S8 Plus cũ hội đủ các tiêu chí để mang lại trải nghiệm tốt trong vài năm tới. Máy có màn hình tràn viền, vi xử lý Snapdragon 835, RAM 4 GB, màn hình 6,2 inch, dung lượng pin 3.500 mAh.

Bên cạnh đó, 100% đơn hàng sẽ có quà với các tuỳ chọn: giảm ngay 300.000 đồng, tặng phiếu mua hàng 100.000 đồng, mua loa bluetooth Tronsmart Jazz Mini giá chỉ 390.000 đồng (giá gốc 750.000 đồng)…

Ngoài S8 Plus, bạn đọc có thể chọn mua Note 8 trả trước 4 triệu, mua iPhone 7, 7 Plus trả trước 4 triệu, mua iPhone 6S, 6S Plus trả trước 3 triệu… tại hệ thống Di Động Việt.

TIỂU MINH