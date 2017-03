Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Motorola Inc. sẽ tách mảng sản xuất hàng tiêu dùng như điện thoại di động và bộ giải mã truyền hình cáp khỏi mảng sản xuất các sản phẩm điện tử chuyên dụng như radio cảnh sát và máy đọc mã vạch cho các cơ quan chính phủ và các công ty lớn. Hai công ty mới này có tên là Motorola Mobility và Motorola Solutions.



Motorola Inc. bắt đầu bán radio ôtô từ thập niên 30, đến thập niên 40 mở rộng sang lĩnh vực chế tạo TV và bắt đầu sản xuất điện thoại di động từ thập niên 80 của thế kỷ 20. Motorola Inc. ngày càng đa dạng hóa và việc chia tách công ty bắt đầu diễn ra vào năm 2008.



Lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm chuyên dụng - lĩnh vực tách thành Motorola Mobility - đã đạt doanh thu 2,9 tỷ USD trong quý gần đây nhất, cao hơn mức doanh thu 1,9 tỷ USD của lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng (tách thành Motorola Solutions), nhưng lợi nhuận hoạt động của lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng lại cao hơn nhiều so với lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chuyên dụng với hơn 320 triệu USD so với 3 triệu USD.



Theo thỏa thuận ngày 21/12, các cổ đông của Motorola Inc. sẽ đổi theo tỷ lệ 8 cổ phiếu của Motorola Inc. lấy 1 cổ phiếu của Motorola Mobility và 7 cổ phiếu của Motorola Inc. lấy 1 cổ phiếu của Motorola Solutions.



Các nhà đầu tư mới có thể mua cổ phiếu của Motorola Mobility và Motorola Solutions từ ngày 4/1 vì đây là ngày đầu tiên hai công ty này bắt đầu lên sàn giao dịch của Sở Giao dịch Chứng khoán New York.



Motorola Solutions sẽ vẫn duy trì trụ sở tại Schaumburg, bang Illinois; trong khi Motorola Mobility sẽ đặt trụ sở tạm thời ở Libertyville cũng tại bang này./.

Theo Như Mai (TTXVN/Vietnam+)