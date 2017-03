Anh này sử dụng phương pháp nhắn tin qua màn hình cảm ứng (không dùng tính năng Swype) đồng thời chia sẻ thành quả trên mạng qua video.

26 từ Brian viết giống hệt đoạn văn mà Melissa Thompson, cô gái người Anh, đã lập kỷ lục trước đó với smartphone Samsung Galaxy S: "the razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human".



Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Với thành tích 21,8 giây Brian được coi là người nhắn tin nhanh nhất thế giới. Tuy nhiên, anh phải biểu diễn lại một lần nữa trước sự chứng kiến của nhiều người khác để có thể ghi vào sách Guinness.

Theo Thế Mạnh (VNE)