Bản đồ mạnh hơn

Không còn thời bị mất điểm trong iOS 8, Apple Maps trong iOS 9 sẽ là một cái tên hoàn mới, trên một nền tảng mới. Với iOS 9, Apple dự định sẽ thực hiện những thay đổi lớn đầu tiên với ứng dụng Maps kể từ thay đổi lớn gần nhất trên iOS 7.

Theo thông tin ban đầu, tính năng điều hướng sẽ được tập trung nhiều tại các quốc gia phát triển như Trung Quốc, San Francisco, New York, Toronto, London, Berlin và Paris.

Cùng với đó, dự án Gandar trong đó hãng này sử dụng xe có gắn hệ thống camera để ghi lại hình ảnh tĩnh của các cửa hàng, địa điểm kinh doanh vòng quanh nước Mỹ cũng được khởi động nhằm giúp Maps được đa dạng hơn về địa chỉ thật.

Việc điều hướng, thao tác vuốt mượt sẽ được thuận tiện hơn cho người dùng khi sử dụng và quan trọng là cơ sở dữ liệu được chuẩn hóa hơn nhằm mang đến cho người dùng một ứng dụng nổi bật so với Here Maps và Google Maps.





Đa thiết bị, bàn phím cải tiến, font chữ đẹp hơn

Không chỉ phục vụ cho sản phẩm mới, iOS 9 còn được tối ưu để tương thích với các thiết bị "lâu đời" hơn. Và đó cũng chính là người dùng mong đợi nhất từ Apple. Điều này cũng giúp cho các sản phẩm trước đó như iPhone 4S hay iPad 2 vẫn được lên đời để khai thác những tính năng mạnh mẽ mà iOS 9 mang lại.

Bên cạnh đó, để tối ưu cho các thiết bị hiện hữu, những khó khăn trong iOS 8 nay sẽ được cải tiến, thay vào đó là thay đổi từ việc sử dụng một cách tự nhiên, mang đến cho người dùng dễ dàng hơn khi thao tác.





Một số cải tiến về bảo mật

Jailbreak iPhone nay khó khăn hơn: Với tính năng Rootless, thiết bị của người dùng nay được tăng hơn về bảo mật. Cụ thể, Rootless là tính năng ngăn người dùng tiếp cận vào các tập tin được bảo vệ nhất định, vì thế nhiều khả năng việc bẻ khóa sẽ không còn là điều thuận lợi.

iCloud Drive: Kể từ iOS 9, dữ liệu của người dùng sẽ được đồng bộ bằng server riêng của iCloud thay vì server IMAP. Điều này giúp tăng cường hơn việc chuyển tải dữ liệu từ bên thứ ba nhằm tránh rò rỉ.

Trusted Wi-Fi: Trusted Wi-Fi là một tính năng cho phép các thiết bị iOS kết nối với Wi-Fi an toàn hơn thông qua tùy chọn thiết lập. Điều này cũng giúp bạn kết nối nhanh hơn với WiFi an toàn và khi kết nối được cho là không an toàn, thiết bị sẽ áp dụng thuật toán mã hóa mạnh hơn nhằm tránh bị hacker khai thác thông tin nhạy cảm.

Sự kiện WWDC 2015 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 8/6 tại Mỹ, tức 0 giờ ngày 9/6 tại Việt Nam.

Phạm Thành Phước