Một thuê bao của MobiFone ở Hà Nội bỗng dưng bị cắt liên lạc và tài khoản ngân hàng cũng bị "ngót" 75 triệu đồng qua SMS Banking. Ảnh: Minh họa . Nguồn: Internet

Vừa qua, một số cơ quan truyền thông có đăng tin một khách hàng của MobiFone bị cướp SIM và lấy tiền trong trong tài khoản ngân hàng qua dịch vụ SMS Banking với số tiền 75 triệu đồng.

Cụ thể, ngày 15/7, SIM điện thoại của thuê bao Vũ Minh Nhật có địa chỉ tại Hà Nội bị cắt liên lạc. Sau đó thuê bao này liên hệ với tổng đài của MobiFone thì biết rằng SIM của mình đã bị thuê bao khác ở Thanh Hóa đăng ký. Sau đó anh Vũ Minh Nhật kiểm tra tài khoản ngân hàng và phát hiện 75 triệu đồng đã mất qua dịch vụ SMS Banking. Trước sự việc này, anh Nhật đến cửa hàng của MobiFone ở Chùa Bộc, Hà Nội và trụ sở của MobiFone để khiếu nại.

Đại diện MobiFone đã xác nhận có xảy ra trường hợp khách hàng Vũ Minh Nhật khiếu nại về việc bị mất SIM điện thoại 0903425xxx vào ngày 15/07/2013. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của một cơ quan truyền thông, MobiFone lập tức kiểm tra thông tin, yêu cầu đại lý của MobiFone tại Thanh Hóa tường trình về sự việc.

Theo quy trình của MobiFone để thay hoặc đổi SIM thì khách hàng phải là chính chủ thuê bao mới thực hiện được. Cụ thể, đối với khách hàng bị hỏng SIM, muốn thay lại thì cần mang SIM hỏng tới các cửa hàng của MobiFone để được hướng dẫn. Người thay SIM phải là chính chủ, xuất trình chứng minh nhân dân của mình có thông tin trùng với thông tin mà khách hàng đã đăng ký từ trước trên hệ thống của MobiFone. Trong trường hợp báo mất SIM ngay khi mất máy (mất SIM), khách hàng nên gọi lên tổng đài 18001090 để báo mất máy (mất SIM) và thông báo tạm khóa để tránh phát sinh cước do người nhặt được lợi dụng. Sau đó, đến cửa hàng MobiFone gần nhất, mang chứng minh nhân dân chính chủ và làm theo hướng dẫn để được thay SIM.

MobiFone cho biết, tuy quy trình này rất chặt chẽ, nhưng trong quá trình triển khai, nhân viên cửa hàng tại đại lý của MobiFone ở Thanh Hóa đã sơ suất làm không đúng quy trình khi cấp lại SIM cho một người khác không có chứng minh thư nhân dân bản gốc dẫn tới sự việc khiếu nại như trên. Chính vì sơ suất này của đại lý ở Thanh Hóa nên có người lợi dụng để đăng ký SIM của anh Vũ Minh Nhật đang sử dụng. Đại diện MobiFone sẽ làm việc với đại lý để xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định.

Liên quan đến vấn đề tài khoản ngân hàng của anh Vũ Minh Nhật bị mất qua SMS Banking, đại diện MobiFone khẳng định sẽ mời cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

"Sự việc này rất phức tạp do liên quan tới việc khách hàng khiếu nại bị mất tiền trong tài khoản ngân hàng. Theo chúng tôi được biết, muốn thực hiện thành công những giao dịch của ngân hàng thì phải biết số tài khoản, mật khẩu ngân hàng chứ không đơn thuần có số điện thoại là có thể thực hiện giao dịch được. Do đó, chúng tôi đang thu thập đầy đủ thông tin liên quan chuyển sang cơ quan công an đề nghị điều tra rõ nguyên nhân và có hướng xử lý thích hợp. MobiFone sẵn sàng hợp tác với ngân hàng, cơ quan công an điều tra để nhanh chóng tìm ra kẻ xấu lợi dụng chiếm đoạt tài sản của khách hàng", đại diện MobiFone nói.

Theo NT (ICTnews)