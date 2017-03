Open Value hiện cung cấp cho khách hàng 4 lựa chọn cấp phép khác nhau tùy theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, gồm: CompanyWide Platform (trang bị giấy phép đầy đủ các sản phẩm nền tảng cho toàn bộ máy trạm), CompanyWide Non Platform (trang bị giấy phép thành phần, với một hoặc hai sản phẩm nền tảng cho toàn bộ máy trạm), Non CompanyWide (Trang bị giấy phép không toàn bộ, chỉ tham gia với một số máy trạm nhất định), Subscription (trang bị giấy phép cho máy trạm theo hình thức thuê bao).

Bên cạnh bốn hình thức trên, chương trình cấp phép của Microsoft còn bổ sung thêm hình thức bảo hiểm phần mềm, trước đây chỉ dành cho các hình thức cấp phép số lượng lớn. Bảo hiểm phần mềm cũng bao gồm quyền sử dụng phiên bản mới miễn phí, nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí liên quan khi nâng cấp lên phiên bản mới, đồng thời đơn giản thủ tục mua bán và dự báo.

Lợi ích từ việc dàn trải thanh toán (Spread Payment) của bảo hiểm phần mềm cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp thanh toán định kỳ hằng năm trong thời gian 3 năm hợp đồng mà không phải trả lãi suất ngân hàng.

Ông Phạm Trần Anh, phụ trách tiếp thị khối doanh nghiệp vừa và nhỏ của Microsoft Việt Nam, cho biết: “Chương trình Open Value cung cấp cho khách hàng mức giá không thay đổi trong suốt 3 năm cho đơn hàng khởi đầu và được phép bổ sung giấy phép phần mềm khi có nhu cầu mở rộng thêm số lượng máy tính sử dụng. Đặc biệt đối với hình thức thuê bao, sau 3 năm hợp đồng, khách hàng là thuê bao Open Value có thể lựa chọn mua 'Buy out' và như vậy được sở hữu vĩnh viễn giấy phép với phiên bản mới nhất tại thời điểm mua”.