Cụ thể, FPT sẽ là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam triển khai công nghệ điện toán đám mây của Microsoft cho toàn bộ hoạt động của Tập đoàn để tối ưu hóa hiệu quả vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh.



"Việc chuyển đổi lên đám mây bằng công nghệ Microsoft sẽ giúp FPT tiếp tục phát triển xa hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh mang công nghệ, tri thức giúp Việt Nam phát huy tài năng và góp phần giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội", ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám Đốc Microsoft Việt Nam phát biểu.







Trong giai đoạn đầu, FPT sẽ ứng dụng công nghệ điện toán đám mây Microsoft Office 365 để dịch chuyển toàn bộ hệ thống và dữ liệu lên đám mây, đồng thời triển khai One Drive for Business và Skype for Business để tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

Giai đoạn tiếp theo, FPT sẽ cùng Microsoft đẩy mạnh phát triển thị phần mảng Cloud (bao gồm Office 365 và Microsoft Azure) để chuyển đổi số cho khách hàng tại Việt Nam và các nước khác.



Ông Bùi Quang Ngọc, Tổng Giám đốc FPT nhận định, dịch vụ đám mây hiện đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới và dần thay thế cho các dịch vụ truyền thống nhằm giúp doanh nghiệp giải được các bài toán về chi phí, nguồn nhân lực và giảm rủi ro. Hiện FPT đang tiến hành chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực, từ quản trị, công nghệ, kinh doanh, dịch vụ khách hàng…







Hai bên còn hợp tác trong việc xây dựng kiến trúc mạng, đào tạo nhân lực, mua phần cứng, phân phối và phát triển phần mềm nhằm cung cấp hoàn chỉnh giải pháp điện toán đám mây phù hợp cho khách hàng Việt Nam...



TIỂU MINH