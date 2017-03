Là một phần trong cam kết lâu dài của Microsoft với Việt Nam, ông Jean-Philippe Courtois, Chủ tịch Microsoft Toàn cầu, đã có chuyến thăm và gặp gỡ với các nhà lãnh đạo cấp cao của các doanh nghiệp hàng đầu trong nước, thảo luận về những nỗ lực không ngừng của Microsoft trong việc hỗ trợ tăng cường an ninh mạng, cơ sở hạ tầng điện toán đám mây, phát triển ứng dụng và các kỹ năng quản lý cơ sở hạ tầng tại doanh nghiệp Việt Nam.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm khi Việt Nam đã hoàn tất thành công và đạt những lợi ích đáng kể từ Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), đồng thời nhu cầu chuyển đổi kỹ thuật số trở nên cấp bách hơn hết nhằm giúp các tổ chức và doanh nghiệp tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn.

"Là điểm nóng về phát triển của một nền kinh tế mới nổi, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để trở thành quốc gia có mức tăng trưởng cao nhất trong lĩnh vực điện toán đám mây trên toàn Đông Nam Á", Ông Courtois chia sẻ tại hội nghị.



An ninh mạng hiện là một bài toán lớn đối với các cơ quan Chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam gần đây. Đặc biệt, hàng ngàn cuộc tấn công vào các website tại Việt Nam trong năm vừa qua đã làm mất mát một lượng dữ liệu lớn của các tổ chức do bị nhiễm phần mềm độc hại. Hiện thời, an ninh mạng được xem là một trong những ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu của Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Ông Vũ Minh Trí – Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam nói: "Tội phạm mạng hiện đang phát triển các công cụ và kỹ thuật mới, chuyển đổi mục tiêu và đồng thời thay đổi các phương thức tấn công truyền thống. Thay vì lấy cắp thông tin tài chính cá nhân, tội phạm mạng tập trung nhiều hơn vào các hoạt động gián điệp kinh doanh và tiếp cận thông tin nhạy cảm. Trước tình thế này, mục tiêu của Microsoft là hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề quy mô lớn quan trọng đối với sự phát triển ngành CNTT tại Việt Nam, cũng như với mục đích lớn hơn trong việc gìn giữ môi trường internet an toàn hơn cho mọi công dân."

TRIỆU MẪN