Khi được tung ra, cửa hàng trực tuyến này sẽ có sẵn hơn 100 trò chơi của các nhà phát triển game, trong đó có nhiều trò thành công nhất trên Microsoft Game Studios như "Fable: The Lost Chapters," "Flight Simulator," "Gears of War," "Halo" và "Age of Empires Online."



Cửa hàng cũng có các trò chơi nổi tiếng khác gồm "Grand Theft Auto III" và "Max Payne" của hãng Rockstar Games và "Deus Ex: Game of the Year Edition" của Square Enix. Trang này cũng sưu tập các trò chơi độc lập (indie game - do cá nhân hoặc nhóm người phát triển).



Theo Microsoft, dân nghiền game sẽ có thể truy cập cửa hàng này vào bất cứ thời điểm nào để mua trò chơi hoặc download lại nếu cần thiết. Cửa hàng này được thiết kế để giúp khách hàng dễ dàng tìm hiểu và chọn mua đồng thời cung cấp những giá bán đặc biệt như “Deal of the Week.”



Bất cứ ai có tài khoản trên Windows Live ID, gồm Windows Live, Xbox Live, Games for Windows, Live hoặc Zune, đều có thể đăng nhập cửa hàng Games for Windows Marketplace./.

Theo Huy Lê (Vietnam+)