Bên trong gói quà của Microsoft là một chiếc Lumia 1520 và một cặp tai nghe Nokia/Monster. Bên cạnh đó Microsoft cũng gửi cho Chloë bông băng và các miếng gạc để chữa lành viết thương từ ngón tay của cô do kính bị vỡ từ iPhone.

Microsoft đã gửi một bức thư cho Chloë với nội dung:

Hi Chloë,



We were sorry to hear that you smashed your new iPhone, so we thought we’d send you a little something to brighten your day (and protect your hurt fingertips). We think the Lumia 1520 is pretty cool and hope you do too.



And cheers to wrapping The 5th Wave – we’re big fans of Rick Yancey (and Gayle Forman, in face), can’t wait to check it out.



Truly,



Your friends at Microsoft Lumia



[@LumiaUS]​

Để đáp trả món quà này, Chloë đã đăng một Tweet:





Minh Thông – Theo WP Power User