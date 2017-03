Những cái tên tiềm năng đã được tiết lộ trong chương trình "Ask Me Anything" (AMA) trên trang Reddit. Trước câu hỏi của người dùng có nickname asianorange: "Liệu nhóm có định thay đổi logo và tên của trình duyệt Internet Explorer?", Jonathan Sampson, kỹ sư của nhóm phát triển IE đã trả lời:

"Vấn đề này đang được đề xuất trong nội bộ công ty. Tôi nhớ đã có một danh sách rất dài những email tranh cãi về cái tên mới cho trình duyệt IE. Nhiều ý tưởng đã được đưa ra về việc làm thế nào để chúng tôi thoát khỏi những tai tiếng như trước đây".

Microsoft đang từng bước giảm thiểu sự phân mảnh của Internet Explorer. Hãng đã ngừng cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các phiên bản IE cũ và các plug-in ActiveX Control đã hết hạn. Tới ngày 12/1/2016, Microsoft sẽ dừng hỗ trợ IE9 trên Windows Vista và Windows Server 2008 SP2, IE 10 trên Windows Server 2012 và IE 11 trên Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2.

Cũng tại AMA, nhóm phát triển Internet Explorer đã được hỏi về khả năng đưa IE sang các hệ điều hành khác như Android hay iOS. Microsoft nói rằng hiện hãng "không có kế hoạch cho Android/iOS". Nhưng điều này có thể thay đổi vì Android và iOS đang là hai hệ điều hành di động được sử dụng nhiều nhất hiện nay, và vào đầu năm nay, Microsoft cũng đã công bố phiên bản Office dành cho iPad.

Microsoft cho biết hãng đang lên kế hoạch đưa thêm một vài tính năng từ phiên bản "metro" của Internet Explorer vào phiên bản IE dành cho PC. Tại buổi phỏng vấn AMA, Microsoft đã nói rằng có thể họ sẽ thêm một vài tính năng như FlipAhead vào phiên bản desktop của IE.

Năm 2003, Internet Explorer chiếm tới 95% thị phần duyệt web bởi khi đó Microsoft đính kèm phần mềm này vào hệ điều hành Windows. Tuy nhiên, đã có một khoảng trống lớn được tạo ra tại thời điểm Microsoft không cập nhật phiên bản IE 6. Điều này đã tạo cơ hội cho Mozilla giành được thị phần khi tung ra trình duyệt Firefox vào năm 2004. Internet Explorer vẫn thống trị lưu lượng duyệt web ngày nay, nhưng sự thống trị của trình duyệt này đã suy giảm đáng kể do sự cạnh tranh tới từ Mozilla Firefox, Google Chrome, Apple Safari và Opera.

"Cảm giác không dễ chịu chút nào. Nhất là khi biết rằng hầu hết các quyết định không sử dụng Internet Explorer đều chủ yếu dựa vào những trải nghiệm của thập niên trước", kỹ sư Sampson cho biết. "Điều đó thật đáng buồn, nhưng chúng tôi biết rằng việc thay đổi nhận thức của mọi người cũng như lấy lại lòng tin của người dùng là công việc quan trọng nhất. Mỗi khi một người dùng mở IE để tải một trình duyệt khác là lý do để chúng tôi phải làm việc chăm chỉ hơn nữa".

Có vẻ việc thay đổi nhận thức cố hữu của người dùng về một trình duyệt Internet Explorer chậm chạp và không an toàn sẽ là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với Microsoft. Tuy vậy bất chấp những tiếng xấu đó, IE vẫn đang là trình duyệt được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Biết đâu, cái tên mới chính là điều mà trình duyệt Internet Explorer đang cần để lấy lại vị thế độc tôn trên thị trường trình duyệt web.