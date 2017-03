Những con số nói trên được Microsoft công bố trong báo cáo doanh thu quý I của năm tài chính 2014 đăng tải trên website chính thức của hãng.

Microsoft có một quý tăng trưởng mạnh về doanh thu kể từ sau khi CEO Ballmer tuyên bố sẽ nghỉ hưu.

Theo báo cáo này, Microsoft nói rằng, doanh thu từ mảng Thiết bị và Người dùng sẽ đạt được mức 7,46 tỷ USD trong quý 1/2014.

Đây là một con số đáng khích lệ đối Microsoft khi hãng này đã nỗ lực tập trung nhiều hơn vào thị trường người dùng và theo như Ballmer, nó có thể tăng trưởng nhanh hơn thị trường doanh nghiệp.

“Sự chuyển đổi dịch vụ và thiết bị của chúng tôi đang tiến triển và chúng tôi đã ra mắt rất nhiều sản phẩm hấp dẫn dành cho cả người dùng thông thường lẫn khách hàng doanh nghiệp”, Steve Ballmer, CEO của Microsoft nói.

Bên cạnh đó, doanh thu từ việc cấp phép thương mại tăng 10% so với năm ngoái, lên 11,2 tỷ USD so với năm ngoái. Các ứng dụng dịch vụ Exchange, Lync, SharePoint đang tăng trưởng với tốc độ 2 con số. Quảng cáo từ dịch vụ tìm kiếm Bing cũng tăng trưởng với doanh thu tăng trưởng 47% so với năm ngoái, một bước tăng trưởng đáng kể của Microsoft trong thị trường tìm kiếm.

Ngoài ra, doanh thu từ việc bán máy tính bảng Surface của Microsoft cũng tăng lên 400 triệu trong 3 tháng gần đây, tính đến 30/9. Bên cạnh đó, trong khi việc bán bản quyền phần mềm Windows giảm 7% so với năm ngoái, Windows Pro vẫn tăng trưởng quý thứ 2 liên tiếp.

Giám đốc tài chính của Microsoft Amy Hood nhấn mạng rằng, Microsoft đã có một quý doanh thu kỷ lục và đà tăng trưởng này sẽ còn tiếp tục trong Q2 khi hãng bắt đầu bán ra Xbox One và các thiết bị Surface mới cũng như tiến gần tới việc hoàn thành thương vụ mua lại mảng di động của Nokia.

Ngay sau khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh, cổ phiếu của Microsoft đã tăng 6% từ 0,54 USD lên 0,62 USD mỗi cổ phiếu.

Báo cáo doanh thu này được đưa ra trong bối cảnh CEO của hãng Steven Ballmer tuyên bố sẽ nghỉ hưu trong 12 tháng tới kể từ hồi tháng 7. Cùng với đó, đây là thời điểm hãng phần mềm lớn nhất thế giới đang tiến hành tái cơ cấu lại bộ máy công ty theo hướng trở thành một công ty “thiết bị và dịch vụ”. Do vậy, kết quả doanh thu vừa được Microsoft công bố có thể là dấu hiệu cho thấy, “gã khổng lồ” phần mềm đang đi đúng hướng.

Theo Lê Văn (VNN / CNET/The Verge)