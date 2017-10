Thực tế hỗn hợp tại Microsoft

Với thực tế hỗn hợp, mọi ý tưởng sẽ vượt xa biên giới của giấy tờ, màn hình và các mô tả thông thường. Đây là nền tảng hứa hẹn và những rào cản tồn tại giữa thế giới vật lý và thế giới số sẽ biến mất. Hiện nay, Microsoft đang liên tục phát triển những thiết bị và trải nghiệm liên quan đến thực tế hỗn hợp và dưới đây là những cột mốc mới:

Xem thêm: Cập nhật iOS 11.0.2 để sửa lỗi âm thanh bị méo mó - Dạo gần đây, có khá nhiều người dùng iPhone than phiền về tình trạng âm thanh bị rè hoặc méo tiếng khi thực hiện cuộc gọi. Làm thế nào để khắc phục vấn đề trên?



Thiết bị thực tế hỗn hợp giúp khai mở khả năng sáng tạo .

Chào đón kính đeo Samsung HMD Odyssey



Ông Alanna Cotton, Phó Chủ tịch kiêm TGĐ Samsung Electronics tại Mỹ chia sẻ: “Khi chúng tôi bắt đầu thiết kế và sản xuất Samsung HMD Odyssey cùng Microsoft, chúng tôi chỉ có một mục tiêu là tạo ra chiếc kính đeo chất lượng cao mà lại dễ dàng sử dụng và có thể đưa người dùng vào thế giới tuyệt diệu của thực tế ảo”.

Vô vàn games và ứng dụng cho thiết bị thực tế hỗn hợp Windows Mixed Reality



Sắp tới, các fan của Windows Mixed Reality có thể sử dụng hơn 20.000 ứng dụng trên Microsoft Store.

Microsoft mới đây công bố những tựa games thực tế ảo hot nhất sẽ được đưa lên kho Microsoft Store dành cho thiết bị Windows Mixed Reality như: Obduction and Dreams of Dali từ InceptionVR, Space Pirate Trainer, Superhot, Arizona Sunshine, Luna, Skyworld, Move, Free the Night, Minecraft, Fantastic Contraption và nhiều ứng dụng khác nữa trên nền tảng phổ quát Universal Windows Platform.

Vào cuối năm nay, người dùng có thể được cấp quyền truy cập vào bộ xem trước Windows Mixed Reality SteamVR để trải nghiệm.



Thiết bị thực tế hỗ hợp cho người dùng những trải nghiệm hoàn toàn mới.

AltspaceVR gia nhập Microsoft



Microsoft cũng công bố AltspaceVR đã gia nhập và trở thành một phòng thuộc Microsoft. AltspaceVR là một trong những đơn vị tiên phong về truyền thông nhập vai, giúp đưa mọi người từ khắp 160 quốc gia toàn cầu tụ hội trong một thế giới ảo, để có thể cùng họp, xem kịch, học yoga, vũ hội, và tổ chức các sự kiện cỡ lớn cho NBC, Reggie Watts, Justin Roiland, Drew Carey…

Thiết bị Windows Mixed Reality sẵn sàng để đặt hàng trước

Mọi kính đeo Windows Mixed Reality có mặt trên thị trường vào mùa nghỉ lễ cuối năm nay đã có thể được đặt trước tại các trang sau:

- Acer Windows Mixed Reality Headset

- Dell Visor

- HP Windows Mixed Reality Headset

- Lenovo Explorer

- Samsung HMD Odyssey

Xem thêm: Cách khởi động lại mọi phiên bản iPhone - Sau một thời gian dài sử dụng, iPhone sẽ bắt đầu hoạt động chậm chạp, lúc này cách đơn giản nhất để khắc phục là khởi động lại thiết bị.

LT