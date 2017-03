Chờ đợi sản phẩm mới nhất xem nó có điều gì mới là tâm trạng của đa số người dùng vẫn còn ưa chuộng Windows, nhất là trước đó, hãng phần mềm khổng lồ này thông báo, chỉ cung cấp 2,5 triệu dãy KEY đối với bản Windows 7 beta, trên cơ sở ai đến trước dùng trước, đã khiến tình trạng tắc nghẽn download, quá tải. Vì thế, Microsoft đã cân nhắc đưa ra một thời hạn dùng thử cho bản RC này dài hơn. Nếu như bản beta không còn hiệu lực kể từ ngày 1/8/2009 thì tuổi thọ của bản RC sẽ kéo dài tới ngày 1/6/2010.

Từ ngày 30/4, bản Windows RC được download đối với các thành viên của MSDN và TechNet. Và từ ngày 5/5/2009, phiên bản này sẽ được phát hành rộng rãi để tải về tại địa chỉ www.microsoft.com/windows7.

Theo Microsoft, có hơn 32.000 người từ khoảng 10.000 công ty đã đăng ký để truy cập vào kho công cụ hữu ích và tài nguyên cần thiết để phát triển Windows 7, trong đó có một số đối tác đầu tư khá nhiều nguồn lực như: Corel, Cyberlink, Sonic, ATI, NVIDIA

“Khách hàng và đối tác nói với chúng tôi rằng, điều quan trọng mà họ cần là tính đơn giản, các giá trị của sản phẩm mang lại và có nhiều chọn lựa khác nhau cho khách hàng. Chúng tôi đã lắng nghe họ và làm việc hết mình để đưa ra bản Windows 7 RC tốt nhất trong lịch sử công ty ", phó chủ tịch cấp cao phụ trách sản phẩm Windows, ông Bill Veghte tuyên bố.

Cụ thể, Microsoft đã liệt kê ra một số tính năng mà họ cho là cải tiến quan trọng của Windows 7, trong thông cáo báo chí phát hành từ Văn phòng Microsoft Việt Nam ngày 30/4/2009:

Direct Access (Truy cập trực tiếp): Tính năng này cho phép các nhà quản trị CNTT cung cấp cho người sử dụng máy tính thường phải di chuyển quyền truy cập vào hệ thống tài nguyên của công ty với độ tin cậy và bảo mật cao khi người dùng lướt web mà không cần thiết lập kết nối VPN. Tính năng này cũng cho phép sử dụng các dịch vụ và cập nhật từ xa ngay cả khi họ đang trên đường đi. Điều này đảm bảo rằng tất cả các máy tính di động cá nhân luôn được cập nhật. Tính năng Powershell cho phép các chuyên gia CNTT tự động hóa rất nhiều công việc tiêu chuẩn, nhằm giảm bớt chi phí hỗ trợ (Helpdesk), giảm thiểu việc gián đoạn công việc của người sử dụng và dễ dàng quản lý máy tính. Tính năng Direct Access có trong sản phẩm Windows 7 và Windows Server 2008R2.

BranchCache: Có trong Windows 7 và Windows Server 2008R2, tính năng này cho phép chuyên gia CNTT giảm thời gian chờ đợi của người dùng tại văn phòng chi nhánh để tải tập tin từ máy chủ từ xa bằng cách giữ lại các nội dung được truy cập truớc đó tại bộ nhớ đệm của hệ thống mạng tại văn phòng chi nhánh.

BitLocker™ and Bitlocker To Go Drive Encryption: Tính năng này đảm bảo dữ liệu nhạy cảm được bảo mật trên máy tính và các thiết bị lưu trữ di dộng.

Remote Media Streaming: Cho phép truy cập Internet từ xa vào thư viện truyền thông kỹ thuật số tại nhà bằng một máy tính khác bên ngoài có cài đặt Windows 7.

Windows XP Mode: Bằng cách sử dụng Windows Virtual PC, Windows XP Mode cho phép người dùng máy tính có cài đặt Windows 7 tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ chạy nhiều ứng dụng có hiệu suất cao của Windows XP ngay từ desktop của Windows 7. Tính năng Windows XP Mode sẽ có trong Windows 7 Professional và Windows 7 Ultimate mà khách hàng có thể tải về dùng thử hoặc đã được cài đặt sẵn trên máy tính mới. Microsoft cũng cho biết sẽ giới thiệu bản beta tính năng Windows XP Mode và Windows Virtual PC.

Ngoài ra còn có một số tính năng đột phá được tăng cường cho Windows 7 RC dựa trên phản hồi nhận được sau thời gian phát hành bản beta như: Refined navigation, Internet Explorer 8, Windows Touch…