Theo hãng tin AP, người đâm đơn kiện Microsoft là luật sư Andrew Sokolowski ở tiểu bang California của Mỹ. Luật sư này cho biết ông đã mua máy tính bảng Surface RT vì bị thu hút bởi dung lượng lưu trữ 32GB nhưng thực tế nó dung lượng ít hơn nhiều.



Sự bức xúc của Sololowski xuất phát từ thực tế. Surface của Microsoft, xuất xưởng tháng trước, được quảng cáo có dung lượng lưu trữ 32GB trong khi nó chỉ có 16GB dung lượng bộ nhớ trống cho người sử dụng lưu file nhạc, tài liệu và hình ảnh. Sở dĩ Surface RT chỉ còn một nửa dung lượng bộ nhớ là do máy được cài sẵn các ứng dụng ngốn nhiều không gian bộ nhớ như Word, Excel cùng với công cụ phục hồi và hệ điều hành Windows RT. Với Surface 64 GB, người dùng còn sử dụng được 46 GB dung lượng.



Tuy nhiên, Microsoft đã không giữ bí mật điều này. Trên website của mình, hãng phần mềm đã chỉ rõ ra rằng Surface sẽ chỉ còn trống 16GB và phác thảo chính xác những gì đã chiếm dụng phần còn lại của dung lượng lưu trữ. Hãng cũng đưa ra lời khuyên cho khách hàng về các biện pháp để có được nhiều không gian lưu trữ hơn, chẳng hạn như sử dụng dịch vụ lưu trữ điện toán đám mây SkyDrive, mua thêm một thẻ nhớ microSD hoặc một ổ đĩa USB.



"Chúng tôi tin rằng vụ kiện này là không xứng đáng", người phát ngôn của Microsoft nói với trang tin Cnet. "Khách hàng hiểu được là hệ điều hành và các ứng dụng cài sẵn sẽ được lưu trên bộ nhớ trong của thiết bị, do đó sẽ làm giảm tổng số dung lượng còn trống".



Surface không phải là tablet duy nhất bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, trong thực tế hầu hết các thiết bị đều có không gian lưu trữ trống nhỏ hơn trong quảng cáo. Ví dụ, iPad 32GB của Apple chỉ có 28GB dung lượng lưu trữ trống và iPad 16GB chỉ thực sự trống 14,3GB. Nhưng rõ ràng là Apple đã làm tốt hơn so với Microsoft trong việc tiết kiệm không gian lưu trữ dành cho người dùng.



Đơn kiện Microsoft của Sokolowski đã được gửi tới toà án Los Angeles vào hôm qua 14/11 với mục tiêu thu hút một vụ kiện tập thể. Hãng tin AP cho rằng, mấu chốt của vụ kiện là làm thế nào để gã khổng lồ phần mềm thay đổi quảng cáo về thiết bị của hãng và bồi thường cho hành vi quảng cáo không chính xác này.

(Theo Vnreview)