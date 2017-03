Biểu đồ cho thấy sự tăng trưởng thụt lùi của lượng bán hàng máy tính xách tay theo nghiên cứu của hãng tài chính toàn cầu Morgan Stanley.

Một vài số liệu thực tế cho thấy cái nhìn mới về cách iPad có thể gây ảnh hưởng tới máy tính cá nhân (PC), và nó cũng là tin không vui với cả dòng máy tính xách tay (laptop).



Tờ Wall Street Journal báo cáo rằng Brian Dunn, giám đốc điều hành mạng bán lẻ toàn cầu Best Buy, cho hay: “Dự toán nội bộ cho thấy iPad đã ‘làm thịt’ 50% thị trường của laptop”.



Liệu điều đó có nghĩa người tiêu dùng đang bỏ rơi laptop để đến với iPad?



Trang công nghệ Fast Company phân tích: "Điều Dunn thực sự nhắc đến là một đường đạn. Giờ đây hoạt động sản xuất iPad đang được tăng cường, và những kho hàng của Best Buy sẽ bán chúng ra cuối tháng 9 - lúc đó lượng bán hàng của iPad thực sự sẽ thực hiện miếng đớp chí mạng vào thị trường laptop.”



Quan điểm của trang thương mại điện tử Paid Content là: "Giả định là người mua đang chọn iPad thay vì laptop. Có 3 phương án trả lời: Có, Không và Có lẽ. Nếu là một người thường đưa ra lời khuyên cho những người khác về việc tiêu tiền cho đồ công nghệ, người cần đến sức mạnh của máy tính, thì iPad không được coi là đối thủ của PC và laptop. Nhưng nó sẽ là lựa chọn tối ưu với những người cần sự cơ động cao và yêu thích các thiết bị có kiểu dáng đẹp; hoặc đó có thể là những người không muốn có một chiếc máy tính đúng nghĩa, chỉ cần loại thiết có thể kết nối internet, đọc sách điện tử và chạy đĩa DVD.”



Trong khi đó, trang Bussiness Insider viết: "Thật điên rồ. Điều đó đang xảy ra. Laptop hiện đã lỗi thời và chán ngắt trong khi iPad thì nhỏ gọn và tuyệt vời."



Trang Mashable kết luận: "Thực tế là tốc độ tăng trưởng của thị trường máy tính xách tay đã bị chậm lại kể từ khi iPad ra mắt. Thành công nhanh chóng của iPad có lẽ là lý do chính khiến doanh thu laptop ở Mỹ lần đầu bị tụt giảm hồi tháng 8/2010.”

Theo Nguyễn Hiền (VNN / CL/Huffington Post)