Máy tính bảng mini rẻ hơn, gọn hơn sẽ giúp thúc đẩy sự phát triển của báo chí điện tử - Ảnh: Bonnier

Máy tính bảng, thiết bị vốn được coi là niềm hi vọng cho sự phát triển của tin tức điện tử, đã không làm nên kỳ tích như mong đợi. Cho đến nay, máy tính bảng vẫn được sử dụng chủ yếu để đọc sách, xem phim, nghe nhạc, chơi trò chơi cùng các tiện ích khác hơn là đọc báo và xem tin tức. Để thay đổi thói quen đọc báo của nhân loại trong thời buổi thông tin điện tử đang phát triển, đúng là cần đến một thiết bị khác tiện hơn, phổ cập hơn.

Trước sự sụt giảm của báo in trong thời đại công nghệ thông tin và Internet, nhiều tờ báo ở Mỹ đã cố gắng gia tăng sự hiện diện của mình trên mạng bằng các phiên bản điện tử và ứng dụng trên máy tính bảng. Sự góp mặt của iPad và máy tính bảng xem ra chẳng ăn thua gì. Đó là vì máy tính bảng chưa phải là một lựa chọn thiết thực cho việc đọc báo.

Đơn cử như câu chuyện của tờ báo điện tử The Daily, một ứng dụng tin tức độc quyền trên iPad. Hồi tháng 7, tờ báo của News Corp. này đã phải sa thải 1/3 số nhân viên, từ 170 người còn 120. Để đọc tin tức trên tờ báo điện tử này, người ta phải bỏ ra 0,9 USD/tuần hoặc 40 USD/năm cho phí thuê bao. The Daily cần ít nhất 500.000 thuê bao. Thế nhưng, các báo cáo gần đây cho biết The Daily chỉ có khoảng 100.000 thuê bao. Vấn đề chủ yếu là iPad, một thiết bị có giá tối thiểu 500 USD, được coi là đắt tiền ở nhiều thị trường và không phải ai cũng có điều kiện sắm một thiết bị như vậy.

Hơn nữa, iPad hay máy tính bảng xưa nay chưa thật sự được coi là một thiết bị để đọc báo. Khi cầm một máy tính bảng Kindle Fire của Amazon, người ta liên tưởng ngay đến việc đọc sách (chứ không phải đọc báo). iPad của Apple thì gắn liền hình ảnh về kho hàng trực tuyến với phim, nhạc, trò chơi và các ứng dụng khác. Các máy tính bảng chạy Android thì là trò chơi điện tử!Các nhà phân tích cho rằng máy tính bảng tuy gọn nhẹ nhưng vẫn bị coi là to, nhất là iPad có màn hình 9,7 inch của Apple. Người ta khó có thể đút túi một cách dễ dàng.

Vài ngày nữa, Amazon sẽ ra mắt máy tính bảng Kindle Fire 7 inch thế hệ mới. Còn Google đã bắt đầu bán máy tính bảng Nexus 7 inch từ tháng 7 ở Mỹ và châu Âu. Nhưng nóng hơn cả vẫn là việc Apple sẽ tung ra phiên bản iPad mini 7,85 inch trong sáu tuần nữa.

Dù mới chỉ là tin đồn nhưng iPad mini được cho là sẽ có mức giá 200-250 USD, rẻ bằng một nửa iPad phiên bản hiện tại. Nếu vậy, iPad sẽ trở nên phổ cập hơn đối với công chúng. Và với số lượng người dùng iPad nhiều hơn, cơ hội bán tin tức sẽ nhiều hơn. Máy tính bảng mini của các thương hiệu khác cũng có giá ở mức tương tự iPad mini.

Máy tính bảng mini không chỉ rẻ mà còn có lợi thế là nhỏ gọn, có thể đút túi dễ dàng khi di chuyển. Tuy nhiên, nó cũng đủ lớn để người dùng có thể đọc tin tức thoải mái. Các nhà phân tích dự đoán người dùng sẽ bắt đầu quen với việc đọc báo trên các máy tính bảng mini.

Một vấn đề khác là đối với những đối tượng ít tiền và mua máy tính bảng mini, liệu họ có sẵn lòng bỏ tiền ra mua các ứng dụng tin tức? Lúc đó, có lẽ ứng dụng tin tức đi kèm quảng cáo sẽ là giải pháp tốt nhất.

Theo (Việt Phương / The Guardian)