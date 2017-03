Được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chuyên biệt của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, máy in phun đa chức năng HP Officejet Pro X476dw là cuộc cách mạng in ấn kinh doanh bằng cung cấp các tài liệu chuyên nghiệp chất lượng cao với tốc độ in nhanh gấp đôi và giảm một nửa chi phí laser màu, giúp các nhóm làm việc và các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) tiết kiệm thời gian và chi phí.



Với công nghệ HP PageWide – nền tảng máy in phun thế hệ mới của công ty, dòng máy in HP Officejet Pro X bao gồm máy in HP Officejet Pro x576dw có thể in chất lượng cao lên đến 70 trang mỗi phút (ppm), giúp nó trở thành máy in để bàn nhanh nhất theo Sách Kỷ lục Guinness.

Ông Irving Oh, Tổng Giám Đốc và Giám Đốc Nhóm In ấn và Máy tính cá nhân, HP Việt Nam cho biết, “Thật tuyệt vời khi nhìn lại quãng thời gian công ty đã đi qua. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm kể từ ngày chiếc máy in phun đầu tiên ra đời, HP đã ra mắt dòng máy in văn phòng Pro X. Từ sản xuất một máy in phun khiêm tốn với tốc độ trung bình 2ppm, bây giờ chúng tôi sản xuất một máy in có tốc độ in kỷ lục, nhanh hơn so với ban đầu 35 lần, với khả năng in 70 ppm. Nó đồng thời có chức năng fax, photocopy và scan. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung vào việc thiết kế và sản xuất các công nghệ máy in tốt nhất và các sản phẩm trên thị trường dành cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng tại Việt Nam".

HP cũng đã công bố ra mắt hai máy in HP sẽ được bán ra trong mùa hè này. Với máy in HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-All-in-One, người dùng có thể in ấn trực tiếp từ thiết bị di động với kết nối không dây mà không cần mạng hoặc router. Và dòng máy in HP Officejet 7110 Wide Format ePrinter được thiết kế để cung cấp in khổ A3 chuyên nghiệp và đáng tin cậy với chi phí thấp. Cả hai máy in này đều dễ dàng tích hợp vào cơ sở hạ tầng CNTT hiện có thông qua quản lý tăng cường và giải pháp công việc.

TB