Có ý kiến cho rằng camera trong điện thoại không thể thay thế chức năng của máy ảnh. Tuy nhiên, cảm biến trong smartphone đã được cải tiến đáng kể với số điểm ảnh phổ biến là 5-8 megapixel, hỗ trợ flash và lấy nét tự động. Điều này thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng: chụp ảnh dễ dàng và chia sẻ nhanh chóng qua kết nối Wi-Fi hoặc 3G mà không cần sự hỗ trợ của máy tính. Còn nếu muốn những tấm hình chất lượng hơn, họ sẽ tìm đến những sản phẩm bán chuyên như DSLR. Dòng point-and-shoot trở thành sản phẩm "có cũng được mà thiếu cũng không sao".

Ảnh: NYTimes.

Máy ảnh số du lịch vẫn có một số điểm mạnh như khả năng chống rung, cảm biến chất lượng hơn và ống kính lớn hơn. Nhưng đây không phải vấn đề lớn với những người như Ariel Dunitz-Johnson. "Điện thoại Droid Incredible giúp tôi lập tức chia sẻ ảnh với bạn bè qua e-mail, mạng xã hội. Trong khi nếu dùng máy ảnh, tôi phải thực hiện thêm một vài bước nữa là kết nối máy tính và copy ảnh sang", chuyên gia vẽ tranh minh họa 30 tuổi ở San Francisco (Mỹ) này cho hay. "Một ngày tôi nhận ra mình không còn mang theo camera dù trước nó luôn nằm trong túi. Với smartphone, tôi bớt đi được một thiết bị bên mình".

Geoffe Haney, 44 tuổi ở Michigan, còn dùng iPhone 4 để chụp ảnh nhiều nhất và chức năng điện thoại chỉ xếp thứ hai. "Tôi cài tới 40 ứng dụng ảnh trong iPhone. Cứ như thể bạn đang cầm theo 40 máy ảnh bên mình vậy", Haney chia trẻn trên báo The New York Times.

Theo công ty nghiên cứu NPD Group, doanh số smartphone và DSLR đang tăng trưởng nhanh chóng trong khi dòng point-and-shoot giảm đáng kể từ năm 2008. Christopher Chute, chuyên gia phân tích của hãng nghiên cứu IDC, nhận định thị trường máy ảnh compact chững lại do điện thoại với camera 5-10 megapixel đang trở nên thông dụng.

David C. Lee, Phó chủ tịch Nikon, cũng thừa nhận "thị trường này đang 'héo hon' một chút" nhưng tin rằng cái gì cũng có lúc lên, lúc xuống, còn xét tổng thể thì mọi chuyện vẫn ổn.

Theo thống kê trên Flickr, website được các nhiếp ảnh gia yêu thích với trung bình 3 triệu ảnh được đăng lên mỗi ngày, thiết bị được 55 triệu thành viên sử dụng phổ biến nhất là Apple iPhone 3G. Không phiên bản point-and-shoot nào chen chân được vào Top 5. Những vị trí đó thuộc về các máy DSLR của Canon và Nikon.

Điện thoại tích hợp camera xuất hiện chưa được 1 thập kỷ. Chất lượng của nó đã được cải tiến theo từng năm. Nhiều nghệ sĩ bắt đầu sử dụng iPhone hay điện thoại Android và Windows Phone để chụp ảnh, quay phim cùng sự hỗ trợ của các ứng dụng như Hipstamatic, Camera Bag và OldCamera để tạo hiệu ứng cổ điển, đen trắng, đổi tông màu... cho ảnh chỉ bằng một cái chạm tay.

Mark Romanek, đạo diễn phim Never Let Me Go và là một nhiếp ảnh gia, từ lâu đã không dùng máy ảnh compact nhưng lại rất đam mê sáng tác bằng iPhone sau đó chỉnh sửa với ứng dụng OldCamera. "Khi sở hữu loại camera năng động như thế này trong túi, mọi khoảnh khắc đều có thể trở thành nghệ thuật", Romanek nói.

Ảnh chụp bằng iPhone của Mark Romanek























Theo Châu An (VNE)