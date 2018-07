Cụ thể, ban đầu kẻ xấu sẽ gửi lời mời kết bạn với nạn nhân, ngay khi đồng ý, họ sẽ thêm bạn làm quản trị viên của một fanpage nào đó. Tiếp theo, kẻ xấu sẽ bắt đầu đăng tải những nội dung, hình ảnh, video về súng ống, khiêu dâm lên fanpage… Khi phát hiện vi phạm chính sách cộng đồng, Facebook sẽ khóa fanpage và tài khoản của những người quản trị trang.





Về cơ bản, lỗ hổng trong việc này nằm ở chỗ Facebook cho phép người khác thoải mái thêm bạn làm quản trị viên mà không cần xác nhận. Thông thường, kẻ gian sẽ thực hiện việc này vào ban đêm để nạn nhân không thể phát hiện, đến sáng thì tài khoản đã bị khóa vì vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng.

Để tránh bị khóa tài khoản vô cớ, bạn không nên kết bạn với người lạ trên Facebook, đồng thời lọc lại danh sách bạn bè và hủy kết bạn với những người ít tương tác.

Làm thế nào để tránh bị khóa tài khoản Facebook?

Đầu tiên, bạn hãy truy cập vào phần About (giới thiệu) trên trang Facebook cá nhân, sau đó ẩn toàn bộ số điện thoại, địa chỉ email và thông tin về ngày tháng năm sinh bằng cách chuyển mọi thứ sang chế độ Only me (chỉ mình tôi).





Ảnh đại diện phải là ảnh thật, tên phải đúng với CMND hoặc thẻ căn cước, ảnh chụp CMND không được chia sẻ với bất kì ai. Không chơi, chia sẻ các ứng dụng bói toán, chân dung, xem tướng số, đoán tuổi… Đồng thời gỡ bỏ các ứng dụng nguy hại bằng cách mở ứng dụng Facebook, bấm vào biểu tượng menu và tìm đến phần Settings (cài đặt) > Account Settings (cài đặt tài khoản) > Apps & Websites (ứng dụng & trang web) > Logged in with Facebook (đã đăng nhập bằng Facebook). Tiếp theo, người dùng chỉ cần chạm vào các ứng dụng, trò chơi không cần thiết và nhấn Remove app (gỡ bỏ ứng dụng).





Thực hiện tương tự trên các thiết bị chạy Android và máy tính. Có thể thấy việc bạn chia sẻ thông tin cá nhân tràn lan, chấp nhận vô tội vạ các điều khoản của nhà phát triển rất dễ bị bạn bè unfriend (hủy kết bạn) vì thường xuyên gửi lời mời game mặc dù bạn không hề chơi game đó.

Cuối cùng, bạn cũng nên kích hoạt thêm tính năng bảo mật hai lớp và thiết lập 3-5 người bạn thân để có thể lấy lại tài khoản Facebook trong trường hợp bị vô hiệu hóa. Mọi thứ đều được cung cấp đầy đủ trong phần Settings (cài đặt) > Security & Log in (bảo mật và đăng nhập).





Cách mở khóa Facebook

Ngoài ra, nhiều người còn bị khóa tài khoản Facebook vì sử dụng tên giả, để khắc phục, bạn hãy truy cập vào địa chỉ http://bit.ly/ten-gia, sau đó nhập đầy đủ thông tin cần thiết gồm họ tên, email, giới tính, ngày sinh và hình ảnh hai mặt của CMND, giấy phép lái xe, thẻ căn cước… rồi nhấn Send để gửi yêu cầu đến Facebook.





Nếu cho rằng tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa vì lỗi (bị người khác report, nhầm lẫn hoặc do bạn đăng tải các nội dung có chứa bản quyền…), bạn hãy truy cập vào địa chỉ Để khắc phục, bạn hãy truy cập địa chỉ http://bit.ly/mo-khoa-facebook, điền đầy đủ thông tin cần thiết vào khung trống gồm địa chỉ email/số điện thoại dùng để đăng nhập (Login email address or mobile phone number) và họ tên đầy đủ trên Facebook (Your full name). Tiếp theo, bạn cần phải chứng minh được mình là chủ sở hữu bằng cách nhấn Choose Files và tải lên hình ảnh hai mặt của CMND, thẻ căn cước hoặc giấy phép lái xe. Sau đó nhấn Send để gửi khiếu nại đến Facebook, chờ vài ngày để Facebook phản hồi và giải quyết yêu cầu của bạn.





Trong trường hợp tài khoản bị vô hiệu hóa vì không đủ điều kiện sử dụng Facebook, người dùng chỉ cần vào địa chỉ http://bit.ly/dk-su-dung-facebook, điền đầy đủ họ tên, năm sinh, địa chỉ email hoặc số điện thoại được liệt kê trong tài khoản rồi nhấn Send (gửi).





Bên cạnh đó, kẻ gian cũng có thể sử dụng mã độc hoặc tạo ra các trang web giả mạo để dụ người dùng đăng nhập và đánh cắp tài khoản. Trong trường hợp tài khoản bị hack, bạn hãy truy cập địa chỉ https://www.facebook.com/hacked, sau đó chọn Ai đó đã truy cập trái phép vào tài khoản của tôi, chờ một lát để Facebook kiểm tra các thông tin và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất.





Hi vọng với những mẹo nhỏ mà Kynguyenso.plo.vn vừa giới thiệu bên trên, bạn đọc có thể bảo vệ tài khoản Facebook tốt hơn.

MINH HOÀNG