Hai sản phẩm trên nằm trong định hướng phát triển chung của Zing là phục vụ nhu cầu giải trí và kết nối của người dùng mọi lúc mọi nơi trên tất cả nền tảng: máy tính, điện thoại di động và tivi.

Sản phẩm Zing TV (tv.zing.vn) là kênh truyền hình trực tuyến theo yêu cầu, quy tụ các chương trình truyền hình, phim ảnh, hài kịch, các chương trình giáo dục, thể thao… ăn khách nhất hiện nay. Zing TV hoạt động như một kênh phân phối nội dung cho các nhà sản xuất để cung cấp các chương trình hay và hấp dẫn dành cho người dùng trong môi trường trực tuyến.

Zing TV có bản quyền đăng tải tất cả các chương trình truyền hình của các nhà sản xuất như Yan TV, Yeah1 TV, Real TV. Ngoài ra, Zing TV còn kí kết với các công ty sản xuất như Cát Tiên Sa, Đất Việt, TVplus… để độc quyền đăng tải các chương trình truyền hình ăn khách nhất hiện nay như: Giọng hát Việt, Iron Chef, Vietnam’s got talent, So you think you can dance, Cuộc đua kỳ thú, Bước nhảy hoàn vũ…

Sản phẩm thứ hai nằm trong chiến lược phát triển 5 năm tiếp theo của VNG chính là Zalo. Đây là một ứng dụng công nghệ dùng để nhắn tin đa phương tiện, tìm và kết nối bạn bè, chia sẻ hình ảnh và thông tin miễn phí dành cho người dùng di động Việt Nam. Điểm mới của ứng dụng này là chức năng gởi và nhận tin nhắn thoại.

Zalo sử dụng danh bạ điện thoại và Zing ID làm nền tảng, có thể nhắn tin theo nhóm và chia sẻ vị trí để tìm kiếm bạn mới, chơi game giải trí với bạn bè. Các tin nhắn đa phương tiện như hình vẽ tay, các biểu tượng cảm xúc sinh động, vui nhộn, những hiệu ứng độc đáo… sẽ giúp người dùng thể hiện cá tính của mình với bạn bè.

Zalo hiện đã có mặt trên Apple Stores, Android Market… Ứng dụng này còn được tích hợp trên các dòng điện thoại thế hệ mới của Nokia sẽ ra mắt trong thời gian tới.

NHƯ VŨ