Nghiên cứu do Trung tâm nghiên cứu Pew ở Washington DC thực hiện cho thấy những người đầu tư thời gian vào việc duy trì các mối quan hệ ảo sẽ đặt niềm tin vào người khác nhiều gấp hơn hai lần.



Facebook - mạng xã hội hàng đầu thế giới - là một điểm dữ liệu quan trọng trong nghiên cứu. Theo báo cáo mới được công bố này, một người dùng Facebook sử dụng trang web này nhiều lần trong một ngày sẽ có mức độ tin người cao hơn 43% so với những người sử dụng Internet khác và gấp hơn ba lần những người không sử dụng Internet.



"Có rất nhiều suy đoán về tác động của hoạt động sử dụng mạng xã hội đối với đời sống con người và phần lớn tập trung vào khả năng rằng các trang web này làm tổn hại các mối quan hệ của người sử dụng," Keith Hampton, tác giả chính của báo cáo và phó giáo sư tại Đại học Truyền thông Annenberg, Mỹ cho biết.



"Tuy nhiên, điều chúng tôi thấy là hoàn toàn ngược lại, tức là những người sử dụng các trang web như Facebook thực sự có những mối quan hệ bền chặt hơn và nhiều khả năng tham gia các hoạt động dân sự và chính trị hơn."



Pew đã tiến hành khảo sát 2.255 người Mỹ trưởng thành từ mùa Thu năm ngoái. Theo đó, hiện có 47% người được hỏi đang sử dụng các trang mạng xã hội, trong đó có cả Twitter, LinkedIn và MySpace, cao hơn so với mức 26% của năm 2008.



Pew cũng nhận thấy rằng người sử dụng Facebook trung bình có 229 bạn trên trang này, nhiều người trong số đó là những người quen ở trường trung học và những người bạn mà họ hoặc vẫn giữ liên lạc hoặc đã liên hệ trở lại.



Ngoài ra, 92% những người được khảo sát cho biết họ dùng Facebook, 29% sử dụng MySpace, 18% sử dụng LinkedIn và 13% sử dụng Twitter./.

Theo Huy Lê (Vietnam+)