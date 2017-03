Facebook tiếp tục là mạng xã hội được truy cập nhiều nhất. (Nguồn: Internet)

Tương tự như hồi tháng Sáu, Facebook và Twitter tiếp tục là những trang web ghi kỷ lục về lượng khách ghé thăm.



Thống kê cho thấy, trong tháng Bảy, Facebook đã có 162 triệu người truy cập, nhiều hơn so với mức 160,8 triệu người của một tháng trước đó. Hồi tháng Năm, con số này là 157,2 triệu.



Trong khi đó, Twitter cũng ghi nhận lượng truy cập kỷ lục trong 5 năm qua. Lượng người ghé thăm "tiểu blog" trong tháng Bảy năm nay là 32,8 triệu người, nhiều hơn so với 30,6 triệu người của tháng Sáu và trong tháng Năm, số lượng này là 27 triệu.



Nhìn trên biểu đồ của comScore, "gã khổng lồ" Facebook vượt trội hơn hẳn các dịch vụ mạng xã hội khác, còn Twitter, LinkedIn và MySpace có lượng truy cập khá tương đồng.



Tuy nhiên, Twitter và LinkedIn vẫn chứng tỏ sự vươn lên mạnh mẽ, bởi nếu so với các tháng trước thì lượng người ghé thăm MySpace sụt giảm rất rõ rệt./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)