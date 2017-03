(Nguồn: Internet)



Giá trị của mạng xã hội Facebook cao hơn trang bán hàng eBay đã cổ phần hóa, vốn trị giá 30,1 tỷ USD và cao gần gấp đôi so với trang Yahoo, nay chỉ trị giá 18,3 tỷ USD.



Bất chấp giá trị to lớn như vậy, trang mạng xã hội Facebook vẫn chỉ là “chú lùn” so với những đại gia “khủng” trong thế giới công nghệ. Đó là Microsoft có giá 197 tỷ USD, Google - 143,9 tỷ USD và Apple - 200 tỷ USD.



Nếu Facebook muốn chuyển số tài sản khổng lồ này thành tiền mặt và trở thành công ty đại chúng, đó sẽ là vụ bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất của một công ty công nghệ cho tới nay.



Danh hiệu này hiện vẫn do Google nắm giữ khi họ IPO năm 2004 với số cổ phần trị giá 1,67 tỷ USD.



Tuy nhiên, có vẻ như trang mạng xã hội của Mark Zuckerberg sẽ lui kế hoạch IPO tới năm 2012./.