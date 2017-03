Các mạng di động đang có cuộc cạnh tranh mạnh để thu hút khách hàng trước khi thị trường bão hoà.

Còn 15-20 triệu người có nhu cầu

Theo con số báo cáo của Bộ TT&TT, tính đến hết năm 2009 Việt Nam đang có 130 triệu thuê bao điện thoại. Trong đó, thuê bao di động chiếm đến 85%. Như vậy, thị trường Việt Nam đang có khoảng 110 triệu thuê bao di động, trong khi đó số dân mới chỉ là 86 triệu người. Hiện vẫn còn có rất nhiều ý kiến khác nhau về số thuê bao thực của các mạng di động theo cách tính mà Bộ TT&TT đưa ra. Việc đưa con số chính xác về số thuê bao thực của các mạng di động xem ra vẫn là câu chuyện dài.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel cho rằng, những con số này không phản ánh chính xác số lượng người dùng điện thoại di động của Viettel vì trong đó có người dùng nhiều SIM. Theo đánh giá của Viettel, số người dùng điện thoại di động của Việt Nam tại thời điểm này khoảng dưới 50 triệu. Trong khi đó, số người có khả năng dùng di động của Việt Nam sẽ đạt đến khoảng 75%. Như vậy, sẽ còn khoảng 15 – 20 triệu người có nhu cầu sử dụng điện thoại di động nữa.

Mục tiêu “khiêm tốn”

Nếu so với các năm trước, mục tiêu mà các “đại gia” di động đặt ra về số thuê bao thực mới tỏ ra khiêm tốn. Mạng di động vốn có tiếng là chất lượng và chăm sóc khách hàng tốt là MobiFone cũng chỉ đặt mục tiêu thu hút được khoảng 5 triệu thuê bao thực mới trong năm 2010. Con số này thấp hơn so với số thuê bao mà mạng này đạt được trong năm 2009 khá nhiều. Tương tự như MobiFone, VinaPhone cũng đặt ra mục tiêu có được khoảng 5 triệu thuê bao mới trong năm 2010. Con số này cũng chỉ bằng khoảng một nửa so với con số thuê bao mà mạng này đạt được trong năm 2009. Như vậy, mục tiêu mà anh em nhà VNPT nhắm đến là quá nửa số khách hàng chưa sử dụng dịch vụ di động của Việt Nam.

Trong khi đó, mạng di động có tốc độ phát triển thuê bao mạnh nhất hiện nay là Viettel cũng đặt số thuê bao mới thu hút được trong năm 2010 thấp hơn nhiều so với năm 2009. Theo báo cáo của Viettel, trong năm 2009 mạng di động này phát triển được 42,3 triệu thuê bao mới, gấp 1,5 lần so với năm 2008. Trong đó thuê bao hoạt động hai chiều phát triển mới là 16 triệu. Ông Hoàng Sơn, Giám đốc Viettel Telecom cho biết, mục tiêu trong năm 2010, Viettel sẽ thu hút thêm khoảng 7 triệu thuê bao thực. Nếu con số mà 3 mạng di động này đặt ra trở thành hiện thực, thì Viettel vẫn tiếp tục là mạng có tốc độ phát triển thuê bao nhiều nhất trong năm 2010.

Mạng mới “chơi trội”

Có tốc độ phát triển thuê bao khá khả quan trong năm 2009, Vietnamobile đang đặt quyết tâm sẽ phát triển thuê bao không kém gì các “đại gia” di động trong năm 2010. Ông Nguyễn Xuân Quân, Phó Tổng điều hành của Vietnamobile cho biết, mạng di động này sẽ đặt mục tiêu phát triển thêm khoảng 5 triệu thuê bao mới trong năm 2010. Nếu đạt được con số này, Vietnamobile sẽ là mạng di động phát triển thuê bao ấn tượng nhất trong năm 2010.

Trong khi Vietnamobile đưa ra con số lạc quan về số thuê bao mà mình có được trong năm 2010 thì Beeline lại “im hơi lặng tiếng”. Trả lời Báo Bưu điện Việt Nam về mục tiêu phát triển thuê bao trong năm 2010 của Beeline, đại diện truyền thông của mạng này cho biết vẫn phải chờ lãnh đạo quyết định con số nào.

Như vậy, nếu tính số thuê bao mục tiêu mà các mạng di động nhắm đến trong năm 2010 được công bố thì con số này là khoảng 23 triệu thuê bao, lớn hơn rất nhiều số dân Việt Nam có nhu cầu sử dụng dịch vụ di động. Và nếu tất cả mục tiêu này thành hiện thực, điều đó cũng đồng nghĩa với việc thị trường di động Việt Nam bước vào ngưỡng bão hòa năm 2011.

Trong năm 2010, 7 mạng di động sẽ đua tranh quyết liệt để nhắm đến số khách hàng còn lại sẽ sử dụng dịch vụ di động. Các mạng di động đều cho rằng, đây là những khách hàng đem lại doanh thu thấp, nhưng để thu hút được họ nhà mạng sẽ phải bỏ chi phí không nhỏ.

Theo Thái Khang (ICTnews)