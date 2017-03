Để xử lý, người dùng nên sử dụng tính năng "leave group" và không làm theo các thông báo nếu chưa hiểu rõ.

Để tránh bị làm phiền bởi các nhóm không mong muốn, người dùng có thể sử dụng tính năng "leave group".



"Mã độc" tự động thêm bạn bè vào group trên Facebook

Từ tháng 12/2012, trên các diễn đàn, cư dân mạng đã liên tục than phiền về việc tự nhiên bị một số người bạn trong danh sách bạn bè trên Facebook thêm vào những group (nhóm) nào đó rất lạ trên Facebook. Khi vào thử những group này, bất kỳ ai cũng dễ dàng trông thấy ngay trên đầu có đăng thông báo hướng dẫn cách tăng Subscriber (số người theo dõi) rất đơn giản. Trong đó, người dùng phải thực hiện các bước như click vào ảnh và sao chép toàn bộ phần mô tả (một đoạn mã). Sau đó, chỉ việc ấn F12 trên trình duyệt Chrome, chọn "Console" để dán đoạn mã vào và ấn Enter. "Trong khi chạy sẽ xuất hiện dãy số và chúng ta chỉ việc ngồi chờ đợi, chạy nhanh hay chậm sẽ tùy thuộc vào số Friends của bạn", thông báo này khẳng định.

Tuy nhiên, kết quả sau khi làm theo hướng dẫn trên là người dùng không được tăng bất kỳ Subscriber mà đã vô tình thêm rất nhiều bạn bè của mình vào group đó. Sau đó, rất nhiều group khác đã "bắt chước" theo với những lời "có cánh" như: "Ai ghé thăm Facebook cá nhân bạn nhiều nhất?" hay "Facebook của bạn được quan tâm như thế nào"... để dụ các thành viên khác làm theo.

Nhiều người đã ví hành động này giống như dịch vụ "mua fan, bán like" thông qua các ứng dụng trên Facebook thời gian trước vì đều nhanh chóng làm tăng lượng thành viên và liên tục “bỏ bom” Notification (thông báo) của người dùng.

Trao đổi với phóng viên ICTnews, ông Nguyễn Minh Đức - Giám đốc Bộ phận An ninh mạng Bkav cho biết, mã độc tự động thêm bạn bè vào group trên Facebook không chỉ lợi dụng những người "nhẹ dạ cả tin" mà còn gây phiền toái cho những thành viên bạn bè khác trên Facebook như bị mời (invite) vào những sự kiện không mong muốn hay liên tục hiện Notification làm nhiều thành viên cảm thấy khó chịu.

Trước đó, giữa tháng 5/2011, trên cộng đồng người sử dụng mạng xã hội Facebook ở Việt Nam xuất hiện rất nhiều thông báo spam có nội dung “Facebook đã trang bị thêm tính năng Dislike và hãy bấm vào "Enable Dislike Button" để kích hoạt” hay ngụy tạo plugin video nhạy cảm của các ca sĩ diễn viên hay cầu thủ nổi tiếng như Rihanna, Emma Watson, Ronaldo… để dễ lừa người sử dụng. Thông báo này khiến không ít người cả tin sập bẫy. Qua đó, hacker có thể chiếm quyền điều khiển tài khoản nhằm tiếp tục phát tán các tin nhắn spam đến Facebook bạn bè của nạn nhân.

Thậm chí, loại virus lây lan qua Facebook Messenger cũng đã được các đơn vị bảo mật cảnh báo từ cuối tháng 12/2011. Khi máy tính nhiễm virus Facebook chat, các đường link chứa virus sẽ được tự động gửi tới danh sách bạn bè của nạn nhân với các nội dung chat như sau: “you look so cute”, “Aaaahaha, hey is this your ex?”, “click here to see paRiS Hilton!!”… Bấm vào các đường link này, mã độc sẽ được tải về máy mặc dù trên đường link lại thể hiện là một file ảnh .JPG. Đây chính là một biến thể mới của loại virus lây lan qua Yahoo Messenger rất phổ biến trong thời gian qua và với lượng người dùng Facebook lớn như hiện nay, virus phát tán qua Facebook chat sẽ khiến tốc độ lây lan nhanh hơn nhiều so với trên Yahoo Messenger.

Không nên làm theo các hướng dẫn khi chưa hiểu rõ

Cũng theo ông Đức, người sử dụng không nên dễ dàng click vào hay làm theo những đường dẫn khi chưa hiểu rõ bản chất. "Bởi vì, nếu không làm như vậy sẽ rất dễ bị người khác lợi dụng và lấy được quyền cài đặt các đoạn mã độc để đăng những thông tin phát tán virus", ông Đức cho biết thêm.

Trên diễn đàn tinhte.vn, các thành viên cũng đã chia sẻ với nhau cách nhận ra những group spam như hãy nhìn vào hình ảnh đại diện (cover) của group đó, nếu đó là hình ảnh với hướng dẫn tăng Subscriber hay xem bao nhiêu người theo dõi Facebook thì đích thị group này không tốt và cần tránh xa. Ngoài ra, nội dung bên trong group đó cũng rất nhảm nhí và có thể bao gồm đoạn hướng dẫn như đã nói ở trên. Hiện Facebook không có tính năng ngăn chặn người khác thêm mình vào một group mới nhưng để tránh bị làm phiền bởi những thông báo về group đó thì bạn có thể rời khỏi nhóm bằng cách sử dụng tính năng chọn rời nhóm (Leave Group) trong mục tùy chỉnh (Setting) có biểu tượng hình răng cưa.

Bên cạnh đó, thành viên Didu khẳng định, còn một cách khác giúp mọi người rời khỏi group dễ dàng hơn đó là vào cửa sổ quản lý group hoặc từ thanh điều khiển phía bên trái chọn Group. "Khi đó, danh sách tất cả các group đang tham gia sẽ xuất hiện tại đây và nút chức năng có hình chiếc bút bên trái sẽ cho phép chúng ta rời group hoặc tắt thông báo một cách nhanh chóng hơn", thành viên Didu cho biết thêm.

Theo Nguyễn Khiêm (ICTnews)