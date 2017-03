Nếu bạn đã từng đánh mất máy ảnh, chắc hẳn bạn sẽ cầu mong được một người tốt bụng như John Noerr nhặt được, như câu chuyện dưới đây.



Vào tháng 7 vừa qua, John Noerr, một giáo viên 39 tuổi sống tại bang Vermont (Mỹ) đã tìm thấy một chiếc máy ảnh DSLR hiệu Canon Rebel XT bị vùi lấp dưới bùn sâu trong một con lạch gần nhà.



Sau khi trở về nhà, Noerr đã quyết định kiểm tra các hình ảnh có trên thẻ nhớ nằm bên trong chiếc máy ảnh, nhưng không có nhiều hy vọng rằng thẻ nhớ vẫn còn có thể hoạt động. Tuy nhiên, điều kỳ diệu đã xảy ra khi chiếc thẻ nhớ vẫn hoạt động bình thường và các hình ảnh lưu trên đó vẫn còn nguyên.

Chiếc máy ảnh dính đầy bùn đất và thẻ nhớ bên trong được Noerr tìm thấy

Duyệt qua 581 file ảnh có trên thẻ nhớ, phần lớn được chụp từ năm 2009, Noerr tự nghĩ liệu anh có thể nhận diện và tìm chủ nhân thực sự của chiếc máy ảnh thông qua những thông tin có trên các tấm ảnh hay không.



Và quả thực, một vài bức ảnh trong đó đã gợi ra đầu mối cho Noerr, chẳng hạn như hình ảnh chụp một người phụ nữ ngồi trước ngôi nhà số 327, trong đó một vài hình ảnh khác lại lấp ló tên đường “Đường số 3”. Một hình ảnh của một cửa hàng bán bánh mì cũng đã được Noerr lọc ra để lưu thành dấu vết cho quá trình tìm kiếm của mình.



Sau một hồi tìm kiếm và tin chắc rằng phần lớn những bức ảnh này được chụp tại thành phố New York, Noerr tiếp tục bắt đầu sử dụng dịch vụ xem đường phố Street View của Google để kiểm tra tất cả các con đường mang tên “Đường số 3” tại New York mà anh có thể tìm thấy.



Sau nhiều giờ tìm kiếm, Noerr đã có thể định vị được cửa hàng bán bánh mì có trên tấm ảnh và không lâu sau đó là căn nhà có số 327. Tiếp sau đó, dựa trên thông tin về hồ sơ thuế công cộng, Noerr đã tìm ra rằng đó là căn nhà thuộc về gia đình Comeau.



Để chắc chắn cho sự tìm kiếm của mình, đặc biệt là khi chiếc máy ảnh đã bị đánh mất từ cách đây 3 năm, Noerr đã tìm cách để xác định xem gương mặt của người phụ nữ trong ảnh có thực sự thuộc gia đình Comeau hay không, Noerr đã sử dụng dịch vụ Twitter để tìm kiếm thông tin về cái tên Comeau, và may mắn cho anh khi tìm thấy tài khoản Twitter của cô gái Comeau đồng thời hình ảnh của cô trên đó.



Sau khi đã chắc chắn đây là chiếc máy ảnh của gia đình Comeau, Noerr đã liên hệ với người phụ nữ này và nói rằng anh đã tìm thấy chiếc máy ảnh Canon cùng với một loạt ảnh trong đó. Comeau sau đó cho biết đó là chiếc máy ảnh của em t rai mình. Nhà Comeau đã tin đánh mất chiếc máy ảnh cách đây 3 năm khi vô tình đánh rơi từ trên một cây cầu.



“Đó thực sự là một điều thần kỳ, thực sự là một phép lạ. Tôi không thể chờ đợi để có thể nhận lại chiếc máy ảnh”, Michael Comeau, chủ nhân thực sự của chiếc máy ảnh cho biết sau khi liên lạc với Noerr.



Đối với Noerr, đó cũng thực sự là một phép màu và anh đã được đền đáp xứng đáng cho thành quả của mình.



“Chiếc máy ảnh này có thể thuộc về bất kỳ ai trong số 7 tỷ người trên thế giới, nhưng thật may mắn tôi đã có thể tìm ra người đó”, Noerr cho biết.



Tuy nhiên, qua câu chuyện có thể nhận ra rằng điều may mắn và khó tin nhất chính là việc chiếc thẻ nhớ vẫn có thể hoạt động được bình thường sau chừng ấy thời gian bị ngâm trong bùn và nước.