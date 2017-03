T ải Lief miễn phí tại ải Lief miễn phí tại https://goo.gl/Cdl9vY (iOS) hoặc https://goo.gl/BtsEgI (Android).

Thay vì phải trải qua các bước đăng ký khô khan như trước đây, phiên bản Lief mới đã bổ sung thêm một cô trợ lý ảo để song hành với người dùng.

Với Lief, bạn có thể chia sẻ ngay lập tức những khoảnh khắc, hình ảnh với người thân bằng chức năng Share now hoặc Share on Special day (hẹn giờ gửi vào các dịp quan trọng như sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới...). Chức năng Keep for Myself sẽ giúp lưu giữ cho riêng mình những khoảng khắc đáng nhớ.



Bên cạnh các mối quan hệ ông bà, cha, mẹ, con cái, người yêu, bạn bè, hiện tại người dùng đã có thể kết nối thêm với cháu trai, cháu gái, anh chị em họ, con rể, con dâu, bố mẹ vợ/chồng…

Lief hướng người dùng kết nối mật thiết với 12 người quan trọng nhất, vì thế khi xây dựng vòng tròn kết nối tại Lief, bạn sẽ cần suy nghĩ và xem xét cẩn trọng hơn để lựa chọn những người mình thực sự quan tâm và yêu thương.

TRIỆU MẪN