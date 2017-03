Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Hãng Orascom Telecom nói rằng thành tích đó tương đương với mức tăng tưởng 169% qua từng năm.



Orascom Telecom bắt đầu cung cấp dịch vụ viễn thông tại đất nước này từ tháng 11/2002, song sau đó 18 tháng họ đã phải đóng cửa mà không có một lời giải thích.



Tình hình hoạt động của Orascom Telecom tại Triều Tiên bắt đầu sáng sủa hơn, khi vào tháng 12/2008, nước này ra mắt mạng viễn thông 3G do liên doanh của Orascom Telecom tại đây phụ trách.



Hoạt động viễn thông ở Triều Tiên hiện vẫn còn được đặt dưới sự kiểm soát nghiêm ngặt từ nhà nước, nhằm đảm bảo các vấn đề về an ninh.



Do vậy, thành tích tăng trưởng vượt mốc hơn 800.000 thuê bao trong số 24 triệu dân của Triều Tiên được coi là một tín hiệu tích cực trong việc phát triển viễn thông nơi đây./.

Theo Văn Hưng (Vietnam+)