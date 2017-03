(Nguồn: Internet)

Apple đã công bố mức doanh thu cao kỷ lục 20,34 tỷ USD trong quý IV tính theo năm tài chính của hãng này, tăng 12,21 tỷ USD so với một năm trước.

Theo Apple, hãng này đã bán được 3,89 triệu máy tính Macintosh trong quý IV, tăng 27% so với một năm trước, 14,1 triệu iPhone (so với 12,1 triệu của RIM), tăng 91%, 4,19 triệu iPad so với 3,3 triệu của quý trước. Tuy nhiên, doanh số bán iPod trong quý này chỉ đạt 9,05 triệu, giảm 11% so với năm ngoái.

Giám đốc điều hành Apple, ông Steve Jobs nói trong một tuyên bố: "Chúng tôi như muốn nổ tung trước báo cáo về hơn 20 tỷ USD doanh thu và hơn 4 tỷ thu nhập sau thuế, cả hai con số này đều đạt kỷ lục đối với Apple.”

Trong khi đó, Giám đốc tài chính của Apple, ông Peter Oppenheimer nói rằng hãng này dự kiến mức doanh thu đạt 23 tỷ USD trong quý hiện tại.

Giá cổ phiếu của Apple đã giảm 5,43% xuống 301 USD khi doanh số bán iPad thấp hơn kỳ vọng. Trước đó, giới nhà phân tích dự kiến Apple sẽ bán được 5 triệu iPad trong quý IV./.

Theo Huy Lê (Vietnam+)