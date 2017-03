Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Theo Amazon, doanh thu của trang này trong quý cũng tăng 39% lên mức 7,56 tỷ USD, cao hơn so với mức dự báo 7,36 tỷ USD. Trong đó, doanh thu của các mặt hàng bán chạy nhất như các đồ điện tử và hàng hóa nói chung tăng 68%, đạt mức 3,97 tỷ USD.



Doanh thu từ việc bán sách, các loại đĩa CDs, DVDs và thiết bị truyền thông khác tăng 14%, đạt mức 3,35 tỷ USD.



Amazon dự đoán doanh thu trong quý IV năm nay có thể đạt từ mức 12 đến 13,3 tỷ USD - tăng khoảng 26 đến 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, các nhà phân tích dự đoán con số này sẽ ở mức khoảng 12,3 tỷ USD.



Giá cổ phiếu của Amazon đã giảm 6,51 USD/cổ phiếu (tương đương 4%) xuống còn 158,4 USD/cổ phiếu trong phiên giao dịch cùng ngày sau khi có thông tin về việc công bố kết quả kinh doanh.



Amazon.com Inc là một công ty thương mại điện tử đa quốc gia đóng tại Mỹ. Trụ sở chính tại thành phố Seattle, bang Washington, đây là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Mỹ, với doanh số bán hàng trên mạng Internet gấp gần ba lần so với doanh thu của hãng xếp hạng nhì trong cùng lĩnh vực Staples, Inc tại thời điểm tháng Giêng năm 2010.



Amazon.com bắt đầu như là một hiệu sách trực tuyến, nhưng nhanh chóng đã đa dạng hóa lĩnh vực bán lẻ của mình, bán cả DVD, CD, tải nhạc MP3, phần mềm máy tính, trò chơi video, hàng điện tử, hàng may mặc, đồ gỗ, thực phẩm, và đồ chơi.



Amazon đã thành lập trang web riêng biệt tại Canada, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản và Trung Quốc./.

Theo Khắc Hiếu (Vietnam+)