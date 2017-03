1. iPhone 6S Plus giảm 4,6 triệu đồng

Từ ngày 15 đến 22-10, iPhone 6S Plus phiên bản 64 GB màu vàng hồng sẽ được bán ra với mức giá 18,39 triệu đồng (giảm 4,6 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu). Các mẫu iPhone khác như iPhone SE, iPhone 6S, 6S Plus cũng được giảm trực tiếp 20% cho phiên bản màu hồng tại FPT Shop.





2. Loạt smartphone Meizu giảm giá 1 triệu đồng

Cụ thể, sẽ có ba mẫu smartphone Meizu được giảm giá 1 triệu đồng trong đợt này gồm Meizu Pro 6 (7,49 triệu đồng), M3 Note (3,99 triệu đồng) và M3s (2,49 triệu đồng). Lưu ý, mức giảm chỉ áp dụng đối với phiên bản màu vàng (gold).

Meizu Pro 6 được trang bị vi xử lý Helio X25 lõi mười, 4 GB RAM, bộ nhớ trong 32 GB và viên pin 2.560 mAh. Mặc dù dung lượng pin tương đối thấp, tuy nhiên máy có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh Quick Charge 3.0 thông qua cổng USB Type-C.

Phiên bản M3 Note có cấu hình thấp hơn đôi chút, sử dụng hợp kim nhôm tương tự trên iPhone và các mẫu flagship của Samsung. Thiết bị có màn hình 5.5 inch Full HD, vi xử lý Helio P10 lõi tám, RAM 2/3 GB cùng viên pin 4.100 mAh.





3. Galaxy Tab A 7 inch 2016 giảm 500.000 đồng

Máy có màn hình 7 inch, độ phân giải HD, sử dụng tấm nền AMOLED có độ sáng cao nên hiển thị tốt trong nhiều điều kiện khác nhau. Được trang bị vi xử lý lõi tứ, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ và chạy trên nền tảng Android 5.1. Galaxy Tab A 2016 hiện tại đang được bán ra với mức giá 3,99 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với giá ban đầu.









TIỂU MINH