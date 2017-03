Thư mời của Nokia gửi tới giới truyền thông tham dự sự kiện trước ngày khai mạc MWC 2014 tại Tây Ban Nha.



Trong lá thư mời gửi tới giới truyền thông, Nokia viết thông điệp “Meet us under the tree” đầy bí mật và không hé lộ bất kỳ thông tin gì về những sản phẩm sẽ ra mắt tại MWC 2014. Rất có thể Nokia đang chơi chữ với từ “cây” (tree) như một hàm ý nói về 3 (three) chiếc smartphone sẽ ra mắt tại sự kiện này.

Thực tế thì thời gian gần đây đã xuất hiện nhiều tin đồn về khả năng hãng di động Phần Lan sẽ ra mắt 3 phiên bản mới trong dòng điện thoại Lumia, gồm: Lumia 1520v, 1525 và 1820. Lumia 1520V được đồn sẽ là phiên bản thu nhỏ với thiết kế tương tự như dòng điện thoại Lumia 1520. Với màn hình đạt độ phân giải 1080p, RAM 2GB và bộ nhớ trong 32GB, Lumia 1520v được cho sẽ là đối thủ cạnh tranh với Sony Xperia Z1 Compact và sẽ được trang bị bộ vi xử lý cao cấp Snapdragon 800 giống như “đàn anh” Lumia 1520.

Lumia 1520V được cho sẽ chạy trên hệ điều hành Windows Phone 8.1, sở hữu camera 14 megapixel với pin dung lượng 3.000 mAh có thể sạc không dây.

Trong khi đó, phiên bản Lumia 1820 được cho là sẽ xuất hiện với màn hình 5,2 inch độ phân giải 2K, bộ vi xử lý mới nhất Snapdragon 805 với 3GB RAM, màn hình. Mẫu điện thoại cao cấp thế hệ mới này sẽ được trang bị khối pin dung lượng lớn lên tới 3.400mAh, bộ nhớ trong 32GB nhưng sẽ không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD.

Giới công nghệ dự đoán chiếc phablet mới của Nokia là Lumia 1525 sẽ là sản phẩm thứ 3 xuất hiện tại MWC 2014. Tại thời điểm này cũng chưa có nhiều thông tin rò rỉ hay hình ảnh về mẫu điện thoại này, nhưng một nguồn tin cho rằng phablet này sẽ có màn hình 6 inch.

Một chiếc điện thoại của Nokia đang rất được quan tâm đó chính là mẫu smartphone chạy trên hệ điều hành có tên mã là Normandy. Smartphone đã rò rỉ nhiều lần trong thời gian gần đây với một số hình ảnh thực tế và giao diện UI. Tuy nhiên, không ai biết được liệu Nokia có ra mắt sản phẩm này tại MWC 2014 hay không. Còn nhớ tại MWC 2012, Nokia đã gây tiếng vang lớn khi trình diễn mẫu điện thoại 808 PureView với camera 41 megapixel, và vì vậy rất có thể trong năm nay hãng di động Phần Lan cũng sẽ gây bất ngờ với điện thoại Android đang rất được chờ đợi.

Nokia Normandy được cho điện thoại tầm trung giá rẻ, sẽ chạy hệ điều hành Android 4.4.1 KitKat, màn hình độ phân giải 854 x 540 và có 2 khe cắm thẻ SIM.

Theo Khôi Linh (Dân Trí)