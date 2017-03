Hình ảnh chụp vỏ được cho là của iPad Air 2 trên trang Weibo. (Nguồn: weibo.com)

Hình ảnh được đăng trên trang Weibo chụp vỏ phía sau của iPad mới với loa to hơn, một chút thay đổi về vị trí micro và rãnh nút điều chỉnh âm lượng.Nếu hình ảnh đăng trên trang Weibo được xác nhận là hình ảnh iPad thế hệ tiếp theo thì có thể nói Apple đã có một bước thay đổi tinh tế, đáng kể, ít nhất là về thiết kế tổng thể lớp vỏ bên ngoài cho phiên bản máy tính bảng mới nhất sắp ra mắt.Từng là vua của các máy tính bảng nhưng hiện Apple đã dần dần để mất thị phần vào tay các đối thủ đang không ngừng cải tiến công nghệ và hạ giá thành sản phẩm.Một báo cáo mới nhất từ hãng phân tích thị trường công nghệ uy tín IDC, chốt thị phần trong quý 2/2014, máy tính bảng iPad của Apple hiện chiếm 27% thị phần trên toàn thế giới, giảm 33% so với quý cùng kỳ năm ngoái.Mặc dù vẫn đang thống trị thị trường máy tính bảng toàn cầu nhưng số liệu sụt giảm thị phần trong quý 2 vừa qua đã phần nào làm cho Apple có chút "giật mình" và cần phải có sự đổi mới, nâng cấp iPad để nó tiếp tục là chiếc máy tính bảng của sự sáng tạo và đủ hấp dẫn, thuyết phục người tiêu dùng không lựa chọn sản phẩm giá rẻ hơn của đối thủ.Vì lẽ đó, sẽ không có gì ngạc nhiên khi mẫu iPad Air phiên bản mới có nhiều thay đổi giống như hình ảnh đăng trên Weibo.iPad tiếp theo được cho là sẽ tăng kích thước của các lỗ loa nhưng được sắp xếp thành một hàng duy nhất thay vì hai hàng trên máy hiện tại. Vị trí micro phía sau được thiết kế gần hơn với camera iSight.Phím điều khiển âm lượng dường như lõm sâu vào bên trong vỏ. Và như ghi nhận của AppleInsider, vỏ nhìn thấy trong các bức ảnh không cho thấy không gian cho nút tắt/khóa định hướng chuyển đổi thông thường trên iPad hiện tại và thay vào đó một ô rất nhỏ.Cho đến khi thông tin về hình ảnh được cho là vỏ của iPad Air 2 đăng trên Weibo thì trước đó có rất ít thông tin về iPad thế hệ tiếp theo, mặc dù phiên bản máy tính bảng gần như chắc chắn sẽ có một bộ xử lý nhanh hơn so với phiên bản hiện tại và có thể áp dụng bộ cảm biến dấu vân tay ID cảm ứng đang có trên iPhone 5S.

Apple dự kiến ​​sẽ công bố iPad Air phiên bản mới vào tháng 10 cùng với iPhone 6./.

Theo Việt Đức (Vietnam+)