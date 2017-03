(PLO) – Theo đánh giá của nhiều người, việc Sony ngừng trình chiếu bộ phim The Interview sau những lời đe dọa là không cần thiết, điều này chỉ khiến cho các hành động tiêu cực sẽ tiếp tục leo thang.

Sau khi đánh giá toàn diện và dựa vào các bằng chứng thu được, FBI đã có thể khẳng định sự tham gia của Bắc Triều Tiên trong các cuộc tấn công nhắm vào Sony. Bản báo cáo của FBI bao gồm các đoạn mã và những địa chỉ IP được sử dụng trong các cuộc tấn công trước đó của Bắc Triều Tiên, cũng như chiến thuật mà hacker sử dụng có phần tương đồng với những cuộc tấn công vào hệ thống ngân hàng của Hàn Quốc.

Những bộ phim như The Interview, Team America: World Police hay Pyongyang đã bị hủy bỏ mà không có lí do. Rõ ràng nỗi sợ hãi về các cuộc tấn công mạng đang ngày càng dâng cao, do đó, thay vì đáp ứng các yêu cầu của hacker, các công ty nên đầu tư những công cụ chuyên môn và phù hợp để đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh mà không phải lo lắng quá nhiều về các nguy cơ tấn công.

TUYẾT NGA