Một nhóm người mặc áo phông đen có in chữ "Wake Up" (hãy thức tỉnh) đã được RIM thuê với màn flash mob ngay trước Apple Store ở Australia. Dòng chữ "Wake Up" cũng xuất hiện ở nhiều nơi tại Sydney và Melbourne. Thậm chí có cả một trang web đếm ngược cũng xuất hiện trên mạng để chờ đợi một sự kiện sắp diễn ra vào ngày 7/5 tới.

Nhiều hình ảnh tương tự quảng bá cho chiến dịch này được ghi nhận như nhóm người mặc đồ đen với tấm biển "Wake Up" đứng trước studio của kênh truyền hình Channel Seven tại Sydney, một chiếc thuyền thể thao với cùng thông điệp chạy ở cảng Sydney, một bể bơi ở bãi biển Bondi cũng mang dòng chữ "Wake Up" ở đáy bể.

Trước đó, nhiều người tin rằng đây là cách mà Samsung quảng cáo cho sự kiện ra mắt Galaxy SIII, nhưng Samsung đã phủ nhận cáo buộc này. Và trang Mac Talk đã nhận ra đây là một chiến dịch của RIM sau khi phát hiện một đoạn mã nguồn của trang web Wake Up trỏ đến trang web của RIM tại Australia.



Cộng đồng người dùng ở nhiều nơi cho rằng, việc làm của nhà sản xuất Blackberry gây phản cảm và rất có thể sẽ có tác dụng ngược, lợi bất cập hại.

Theo Thanh Phong Tổng hợp (VNN)