Tại Mobile World Congress 2014 (MWC 2014), nhà sản xuất Hàn Quốc đã được tôn vinh là "Most Innovative Device Manufacturer of the Year" với những sản phẩm thành công là điện thoại G2, G Flex, Nexus 5 và máy tính bảng G Tablet 8.3. Đây đều là những sản phẩm gây được chú ý trong năm qua đặc biệt về thiết kế lạ mắt và độc đáo, khi G2 là mẫu smartphone sở hữu các phím bấm ở mặt lưng, còn G2 là một trong hai smartphone đầu tiên có màn hình cong có thể uốn dẻo đi kèm công nghệ vỏ tự lành vết xước...

Ngoài những sản phẩm được giải trên, ở MWC 2014, LG còn giới thiệu bộ đôi smartphone thiết kế lạ mắt mới mang tên G Pro 2 và G2 Mini với thiết kế tương tự như LG G2, nhưng có kích thước màn hình lớn và nhỏ hơn. Đây cũng là hai model chuẩn bị được phát hành ở Việt Nam.

Phablet LG G Pro 2.

Bên cạnh đó, hãng Hàn Quốc còn trình làng tính năng Knock Code độc đáo cho các smartphone Android từ phổ thông cho tới cao cấp, giúp nâng cao độ bảo mật. Nó có thể tạo ra 86.000 mã khóa khác nhau bằng cách gõ vào các phần khác nhau của màn hình điện thoại.

Triển lãm MWC 2014 diễn ra từ 24 đến 27/2 vừa rồi là nơi quy tụ của hầu hết các nhà sản xuất và hãng công nghệ lớn trong lĩnh vực điện thoại di động. Triển lãm năm nay cũng chứng kiến màn ra mắt của mẫu Galaxy S5 đình đám hay loạt smartphone chạy Android đầu tiên của Nokia, X series.

Theo Tuấn Anh (VNE)