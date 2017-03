Theo trang AppleDailly, HTC đang gặp khó khăn và có khả năng sẽ phải bán mình cho Lenovo.



Theo thông tin từ trang AppleDailly phiên bản tiếng Đài Loan, hãng công nghệ Trung Quốc đã đến Đài Loan từ hồi tháng 8 và có một cuộc gặp gỡ bí mật với HTC nhằm bàn về “sự hợp tác chiến lược hai bên cùng có lợi”. Tuy nhiên, chi tiết cuộc gặp gỡ vẫn còn là một ẩn số.

Lenovo hiện tại không phải là ông lớn trên thị trường smartphone với thị phần khiêm tốn, đặc biệt trên thị trường quốc tế. Việc tiếp cận với HTC có thể sẽ giúp Lenovo sở hữu thêm nhiều thị phần và tấn công thị trường quốc tế dễ dàng hơn.

Trước đó đã có nhiều tin đồn cho rằng Lenovo đã có nhiều cuộc đàm phán với nhiều nhà sản xuất smartphone, trong đó có BlackBerry.

Theo bài báo, Lenovo đã có ý định thâu tóm thương hiệu HTC, cũng giống như thương vụ mua lại thương hiệu ThinkPad của IBM mà hãng đã từng làm. Mặc dù chi tiết cuộc đàm phán không được tiết lộ, nhưng theo nguồn tin thân thiết, vụ mua bán này sẽ được công bố và kết thúc vào giữa đầu năm 2014.

HTC đã bắt đầu trượt khỏi đường đua và làm ăn thua lỗ từ quý I/2013, với doanh số giảm mạnh do sự cạnh tranh quá khắc nghiệt trên thị trường smartphone. Ngoài ra, HTC cũng gặp khó khăn do dây chuyền sản xuất trục trặc và do những cuộc đấu đá trong nội bộ. Hoạt động kinh doanh yếu kém khiến doanh thu của hãng giảm 3,5 tỷ USD trong quý 2 vừa qua - giảm 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái. Giới phân tích dự đoán HTC còn tiếp tục lao dốc.

Tuy nhiên, bà Cher Wang, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch của HTC, sau nhiều hoài nghi về khả năng sáp nhập đã liên tục khẳng định sẽ không bao giờ bán công ty. Bà Wang hiện đang sở hữu 3,8% cổ phần tại HTC.

Trước đó, một nhà phân tích của công ty Sanford C. Bernstein & Co cho biết ba hãng công nghệ từ Trung Quốc gồm Huawei, Lenovo và ZTE đều đang tìm cách thâu tóm HTC nhằm sở hữu bí quyết công nghệ và thương hiệu của hãng di động Đài Loan vốn trị giá 4,2 tỷ USD.

Theo Khôi Linh (Dân trí)