Huawei P9 và P9 Plus được giới thiệu tại một sự kiện đặc biệt ở London cách đây vài tuần, mang đến nhiều háo hức cho khách tham dự nhờ thông tin thiết bị sử dụng camera của Leica.





Tuy nhiên, phía Leica vừa cho biết họ không hề hợp tác với Huawei để làm camera, thay vào đó, các kĩ sư của Leica chỉ tham gia thử nghiệm các thông số máy ảnh trên P9 và P9 Plus, nghĩa là chỉ được chứng nhận bởi Leica.

Theo ghi nhận của Übergizmo, camera trên P9 và P9 Plus thực chất sử dụng cảm biến Sunny (Trung Quốc). Rõ ràng, Leica chỉ giúp tối ưu hóa chất lượng hình ảnh trên smartphone chứ không tham gia sản xuất. Điều này đã giải thích lí do tại sao các ảnh chụp bằng P9 và P9 Plus không thực sự nổi trội so với các smartphone cùng loại.

Cập nhật: Ngay khi Leica vừa phản hồi, phía Huawei đã ngay lập tức đưa ra tuyên bố khác để lập lờ câu chuyện ban đầu, họ cho biết công ty đã có “hợp tác công nghệ quan trọng” với Leica trên P9 và P9 Plus.





TIỂU MINH - Tham khảo Phonearena