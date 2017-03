Chính sách chuyển mạng giữ nguyên số được kỳ vọng sẽ đem lại quyền lợi cho khách hàng và sự bình đẳng giữa các mạng di động.

Cục Viễn thông đang đưa ra các mốc thời gian áp dụng chính sách chuyển mạng giữ nguyên số từ năm 2014 và chậm nhất là năm 2016. Tính đến thời điểm hiện tại, trên thế giới có khoảng 70 quốc gia đã cung cấp dịch vụ chuyển mạng cho khách hàng. Tùy theo đặc điểm thị trường viễn thông mà các quốc gia lựa chọn cung cấp dịch vụ chuyển mạng cho riêng thuê bao di động hoặc cung cấp dịch vụ chuyển mạng cho cả thuê bao di động và cố định. Các quốc gia đã cung cấp dịch vụ chuyển mạng đều cung cấp dịch vụ cho thuê bao di động. Trong đó, có một số quốc gia (khoảng 20 nước) cung cấp dịch vụ chuyển mạng cho những thuê bao cố định như: Mỹ, Đức, Mexico, Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Hy Lạp, Na Uy, Tây Ban Nha, Anh, Úc, Thụy Điển… Hầu hết đều là những nước phát triển, có thị trường viễn thông cố định phát triển rất sớm.

Khách hàng được lợi

Cục Viễn thông Bộ (TT&TT) cho biết, tại Việt Nam, thị trường viễn thông hiện tập trung chủ yếu vào viễn thông di động với hơn 90% số thuê bao. Tỷ lệ này có xu thế tiếp tục tăng lên do những ưu điểm của dịch vụ di động. Chính vì vậy, việc triển khai dịch vụ chuyển mạng giữ nguyên số thuê bao nên áp dụng với thị trường viễn thông di động trước, sau một vài năm triển khai sẽ tiếp tục đánh giá khả năng thực thi đối với dịch vụ viễn thông cố định. Việc triển khai dịch vụ chuyển mạng đem lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, nhà cung cấp dịch vụ và thị trường viễn thông di động nói chung.

Cục Viễn thông cho rằng, chính sách này sẽ thúc đẩy tính cạnh tranh bởi nó buộc các doanh nghiệp di động phải nỗ lực để giữ chân khách hàng hiện có và thu hút khách hàng mới thông qua việc giảm giá cước, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa những loại hình dịch vụ. Điều này là đặc biệt quan trọng để hâm nóng lại sự cạnh tranh sôi động cho thị trường viễn thông di động đang nguội lạnh dần khi mà cuộc cạnh tranh về giá cước sắp đến hồi kết thúc. Chính sách này buộc các doanh nghiệp di động đẩy mạnh cạnh tranh, thu hút khách hàng mới cũng như mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ cả về chất lượng cũng như số lượng dịch vụ. Về lâu dài, trước sức ép cạnh tranh ngày một gia tăng, các doanh nghiệp di động phải không ngừng cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh để có thể trụ vững trên thị trường.

Vẫn theo Cục Viễn thông, chính sách này giúp thuê bao giảm thiểu chi phí so với khi chuyển mạng phải thay đổi số điện thoại và việc mất liên hệ với khách hàng do thay đổi số điện thoại mới đối với các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nó sẽ mang lại sự tự do trong việc lựa chọn doanh nghiệp di động trên cơ sở chất lượng, dịch vụ, loại bỏ tâm lý e ngại khi chuyển mạng sẽ mất số điện thoại hiện có. Như vậy, khách hàng sẽ được hưởng lợi từ việc các doanh nghiệp di động đẩy mạnh cạnh tranh do tác động của chính sách trên bởi chất lượng dịch vụ được nâng cao, giá cước giảm, có nhiều loại hình dịch vụ mới.

Tạo sân chơi bình đẳng cho các mạng di động

Cục Viễn thông nhận định, chính sách chuyển mạng giữ nguyên số sẽ tạo sân chơi cạnh tranh công bằng cho các doanh nghiệp di động. Các doanh nghiệp di động có thể trực tiếp cạnh tranh thu hút khách hàng trên cơ sở lợi thế về dịch vụ, giá cước. Đồng thời, chính sách này sẽ góp phần loại bỏ rào cản gia nhập thị trường đối với doanh nghiệp di động mới do việc thu hút thuê bao trở nên dễ dàng hơn. Còn cơ quan quản lý nhà nước sẽ có thêm công cụ để thúc đẩy tính cạnh tranh cũng như điều tiết hoạt động của thị trường viễn thông di động; nâng cao tính hiệu quả của việc sử dụng tài nguyên kho số viễn thông.

Dịch vụ chuyển mạng cũng góp phần thúc đẩy xu hướng cá nhân hóa số thuê bao, gián tiếp giảm thiểu hiện tượng SIM rác đang hoành hành trên thị trường.

Dịch vụ giữ nguyên số - Number Portability là dịch vụ cho phép thuê bao điện thoại thay đổi vị trí địa lý, nhà cung cấp dịch vụ hoặc loại dịch vụ sử dụng mà vẫn giữ nguyên số điện thoại của mình. Dịch vụ giữ nguyên số chia làm 03 loại cơ bản: - Thứ nhất, chuyển vị trí địa lý giữ nguyên số: là dịch vụ cho phép thuê bao giữ nguyên số điện thoại cố định của mình khi chuyển từ vị trí địa lý này sang vị trí địa lý khác. Hiện nay, dịch vụ này thường chỉ cung cấp cho các công ty lớn chuyển theo cả tổng đài nội bộ của mình tới địa điểm mới. - Thứ hai, chuyển dịch vụ giữ nguyên số: cho phép thuê bao đăng ký một số dịch vụ từ nhà cung cấp dịch vụ khác để sử dụng trên số điện thoại sẵn có của mình. - Thứ ba, chuyển mạng giữ nguyên số: là dịch vụ cho phép thuê bao giữ nguyên số điện thoại di động hoặc cố định của mình khi thay đổi nhà cung cấp dịch vụ.

Theo NT (ICTnews)