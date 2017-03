Di tích nhà bếp tại khu di tích Hồ Chủ Tịch. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Mô hình này đã được áp dụng tại các khu tham quan du lịch ở nhiều nước trên thế giới, tại Việt Nam đây là địa chỉ đầu tiên được áp dụng.



Tiến sỹ Phạm Hồng Quang, Giám đốc Trung tâm Tin học khẳng định đây là sản phẩm hợp tác giữa Trung tâm Tin học và Ban quản lý Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch - hệ thống thuyết minh giới thiệu điện tử thay thế hướng dẫn viên đầu tiên, được lắp đặt tại một khu di tích mang tầm cỡ quốc gia ở Việt Nam.



Hệ thống thuyết minh giới thiệu do Trung tâm Tin học trực tiếp thực hiện, cho phép chuyển tải nội dung thuyết minh một cách đầy đủ và chính xác bằng nhiều ngôn ngữ (Anh, Pháp, Trung Quốc…).



Mặt khác, hệ thống này có nhiều ưu điểm vượt hơn so với các thiết bị ngoại nhập nhờ đơn giản, gọn nhẹ, dễ sử dụng, tự động phát lại các băng ghi tiếng giới thiệu di tích tại mỗi điểm tham quan, không cần người đeo tai nghe bấm chọn hay điều khiển thiết bị.



Với những công nghệ sẵn có, sản phẩm hệ thống thuyết minh giới thiệu thông minh do Trung tâm Tin học triển khai hoàn toàn có thể đáp ứng được lượng khách tham quan của Khu di tích Hồ Chí Minh trong hiện tại, kể cả trong điều kiện lượng khách tham quan tăng cao hơn nữa./.