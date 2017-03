Những thông tin trên vừa được hãng nghiên cứu thị trường Gartner công bố trong báo cáo về thị trường điện thoại di động quý II/2013.





Theo Gartner, doanh số điện thoại di động trên toàn cầu trong quý II/2013 đạt tổng cộng 435 triệu máy, tăng gấp 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó smartphone đạt doanh số 225 triệu máy, tăng hơn 46,5% so với quý II/2012 và chiếm 51,8% doanh số điện thoại di động trên toàn cầu, trong khi đó doanh số của điện thoại cơ bản chỉ đạt 210 triệu máy và giảm 21% so với năm trước đó.

Lần đầu tiên trong lịch sử, doanh số của smartphone đã vượt qua doanh số của điện thoại cơ bản





Khu vực châu Á/Thái Bình Dương, châu Mỹ Latin và Đông Âu là những khu vực có mức tăng trưởng tiêu thụ smartphone lớn nhất, lần lượt đạt mức 71,4%, 55,7% và 31,6% so với cùng kỳ năm ngoái.





Samsung tiếp tục là hãng dẫn đầu trên thị trường smartphone toàn cầu với 71,3 triệu máy tiêu thụ, chiếm đến 31,7% thị phần smartphone, tăng hơn so với mức thị phần 29,7% của cùng kỳ năm ngoái. Apple xếp ở vị trí thứ 2 với 32 triệu máy tiêu thụ, chiếm 14,2% thị phần, tăng hơn 10,2% so với quý II/2013.





3 vị trí tiếp theo trong top 5 nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới lần lượt thuộc về LG, Lenovo và ZTE, lần lượt chiếm 5,1%, 4,7% và 4,3% thị phần smartphone toàn cầu.





Bảng chi tiết thị phần các hãng sản xuất smartphone lớn nhất thế giới





Công ty Quý II/2013 (triệu máy) Thị phần quý II/2013 (%) Quý II/2012 (triệu máy) Thị phần quý II/2012 (%) Samsung 71,3 31,7 45,6 29,7 Apple 31,9 14,2 28,9 18,8 LG 11,47 5,1 5,8 3,8 Lenovo 10,67 4,7 4,37 2,8 ZTE 9,68 4,3 6,33 4,1 Khác 90,21 40 62,7 40,8 Tổng cộng 225,32 100 153,77 100



Về thị phần của các nền tảng di động, lần đầu tiên nền tảng Windows Phone của Microsoft đã vượt qua BlackBerry để chiếm vị trí thứ 3 trên thị trường smartphone với 3,3% thị phần trong quý II/2013. Theo nhận xét của các nhà phân tích, mặc dù có những bước tăng trưởng chậm tuy nhiên nền tảng Windows Phone của Microsoft đang dần tìm được chỗ đứng trên thị trường.

Trong khi đó, Android tiếp tục là nền tảng thống trị trên thị trường smartphone khi chiếm đến 79% thị phần trong 3 tháng vừa qua, bỏ xa iOS của Apple với chỉ 14,2% thị phần.

Bảng chi tiết thị phần các nền tảng di động trên thị trường smartphone



Hệ điều hành Quý II/2013 (triệu máy) Thị phần quý II/2013 (%) Quý II/2012 (triệu máy) Thị phần quý II/2012 (%) Android 177,898 79% 98,664 64,2 iOS 31,9 14,2 28,9 18,8 Windows Phone 7,4 3,3 4,04 2,6 BlackBerry 6,18 2,7 7,99 5,2 Bada 0,838 0,4 4,2 2,7 Symbian 0,63 0,3 9,07 5,9 Khác 0,47 0,2 0,86 0,6 Tổng cộng 225,32 100 153,77 100





Cũng theo Gartner, không chỉ thống trị trên thị trường smartphone mà Samsung còn là hãng sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới, chiếm đến 19% thị phần trong quý II/2013, với hơn 107,5 triệu máy được tiêu thụ. Samsung, Nokia, Apple tiếp tục thống trị thị trường di động

Trong khi đó, mặc dù đang chật vật trên thị trường smartphone, tuy nhiên Nokia vẫn giữ được vị thế của mình trên thị trường điện thoại di động nói chung. Hãng điện thoại Phần Lan xếp thứ 2 trên thế giới về lượng sản phẩm tiêu thụ, với 61 triệu máy được tiêu thụ trong 3 tháng qua. Mặc dù, doanh số này đã sụt giảm hơn so với 83 triệu máy so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên Nokia vẫn có lý do để vui mừng khi doanh số của dòng smartphone Lumia của hãng tăng lên đến 112,7% so với quý II/2012, một nhầm nhờ vào sự thành công ngoài mong đợi của bộ đôi smartphone giá rẻ Lumia 720 và Lumia 520.

Còn với Apple, mặc dù chỉ “một mình một ngựa” và chỉ sản xuất độc nhất smartphone tuy nhiên “quả táo” vẫn khẳng định được vị thế của mình trên thị trường di động với vị trí thứ 3, chiếm 7,3% thị phần.

Bảng chi tiết 10 hãng sản xuất điện thoại lớn nhất thế giới trong quý II/2013



Hãng sản xuất Quý II/2013 (triệu máy) Thị phần quý II/2013 (%) Quý II/2012 (triệu máy) Thị phần quý II/2012 (%) Samsung 107,5 24,7 90,4 21,5 Nokia 60,9 14 83,4 19,9 Apple 31,9 7,3 28,9 6,9 LG 17 3,9 14,3 3,4 ZTE 15,28 3,5 17,19 4,1 Huawei 11,27 2,6 10,89 2,6 Lenovo 10,95 2,5 6,82 1,6 TCL 10,13 2,3 9,35 2,2 Sony 9,5 2,2 7,34 1,7 Yulong 7,9 1,8 4,0 1,0 Khác 142,7 35,1 147,35 25,1 Tổng cộng 435,15 100 420,12 100