Hiện tại, tính năng thống kê thời gian sử dụng YouTube đã có sẵn cho cả người dùng Android và iOS (chưa có trên web). Nếu vẫn chưa thấy, bạn chỉ cần cập nhật ứng dụng lên phiên bản mới nhất thông qua Google Play hoặc App Store.

Ngoài việc thống kê thời gian sử dụng YouTube trong ngày, trong tuần và thời gian trung bình, Google còn bổ sung tùy chọn nhắc nhở nghỉ ngơi khi người dùng xem video quá lâu.

Đầu tiên, bạn chỉ cần mở ứng dụng YouTube trên smartphone, bấm vào biểu tượng tài khoản ở góc trên bên phải và chọn Time Watched (thời lượng đã xem).





Tại đây, bạn sẽ thấy bảng tóm tắt thời gian xem YouTube hôm nay, hôm qua, tuần qua và trung bình hàng ngày. Để bật tính năng nhắc nhở nghỉ ngơi, người dùng chỉ cần kích hoạt tùy chọn Remind me to take a break (nhắc tôi nghỉ giải lao), thiết lập thời gian tương ứng và nhấn OK. Khi hết khoảng thời gian tương ứng, tự động YouTube sẽ hiển thị thông báo nhắc nhở nghỉ ngơi.





Tính năng Time Watched của YouTube không giống như Screen Time của Apple, nó sẽ không chặn bạn sử dụng YouTube khi hết thời gian. Lưu ý, người dùng sẽ không thể sử dụng tính năng này nếu chưa đăng nhập vào tài khoản Google.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết trên Kynguyenso.plo.vn cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG