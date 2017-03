Điện toán đám mây đang là vấn đề được quan tâm hàng đầu trên toàn cầu và cả tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc triển khai dịch vụ này trong khối doanh nghiệp còn khá chậm trễ, một phần do vấn đề tâm lý ngại đổi mới.





Mặt khác, rào cản lớn nhất của người dùng vẫn là chi phí. Office 365 sẽ giải quyết được băn khoăn này bằng cách cung cấp đầy đủ tổ hợp nền tảng hạ tầng, cài đặt đa dạng, đảm bảo an ninh và chi phí phù hợp.

Ngoài chi phí phù hợp và luôn kết nối, bộ Office 365 còn cung cấp khả năng cộng tác và chia sẻ thông tin mạnh mẽ như Exchange Online, Skype for Business (Lync), Share Point, One Drive for Business, Yammer, Sway, Video, Delve,…

“Cùng hệ thống đối tác kinh nghiệm và có uy tín cung cấp Office 365 tại Việt Nam là hoạt động nhằm củng cố cam kết của Microsoft trong hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động, và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước lẫn quốc tế”, Ông Phạm Trần Anh, Giám đốc khối khách hàng Doanh nghiệp và Đối tác, Microsoft Việt Nam nhấn mạnh.

TRIỆU MẪN