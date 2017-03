(PLO) - Sự kiện "Ngày An toàn Thông tin Việt Nam" là một trong những hoạt động CNTT quan trọng nhất trong năm dưới sự bảo trợ của Bộ TT&TT.

Sự kiện năm nay với chủ đề "Kỷ nguyên mới của an ninh mạng" do Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA), Cục ATTT, Cục CNTT và Trung tâm ứng cứu Khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT) phối hợp đồng tổ chức.

Cuộc thi Sinh viên với ATTT năm 2016 được tổ chức tại trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: TIỂU MINH

Cuộc thi "Sinh viên với ATTT" năm 2016 xuất phát từ tầm quan trọng của yếu tố con người trong bảo đảm ATTT, đẩy mạnh triển khai Đề án 99 "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ATTT đến năm 2020" của Chính phủ.

Sau 9 năm cải tiến và mở rộng quy mô, chất lượng cuộc thi đã được nâng lên đáng kể.

Trong vòng sơ khảo, các sinh viên tham gia phải thực hành dưới hình thức jeopardy với nhiều bài tập tình huống khác nhau. Yêu cầu các đội tìm ra cờ (flag) - đáp án ẩn chứa trong từng bài tập.

Trong vòng chung khảo, đề thi được ra dưới hình thức đối kháng - thi cướp cờ. Theo đó, các đội có nhiệm vụ vừa tấn công vừa bảo vệ tài nguyên của chính mình.

Cuộc thi năm nay thu hút sự tham gia của 30 trường và 63 đội trên cả nước với sự tài trợ chính của Viettel. Điều này thể hiện sự quan tâm đến vai trò to lớn của ATTT trong kỷ nguyên số.

TIỂU MINH