Phần Lan nổi tiếng với hãng điện thoại Nokia, tuy nhiên bên cạnh đó, quốc gia này cũng nổi tiếng với một sự kiện khác liên quan đến điện thoại, đó là cuộc thi “vô địch thế giới về ném điện thoại” diễn ra thường niên.



Cuộc thi năm nay là cuộc thi lần thứ 13, được tổ chức tại thị trấn Savonlinna của Phần Lan vào cuối tuần vừa qua đã thu hút rất đông người trên toàn thế giới cùng tham gia.



Chiến thắng cuối cùng đã thuộc về Ere Karjalainen, một chàng trai 18 tuổi của nước chủ nhà, đã ném chiếc điện thoại của mình đi với khoảng cách 101,46 mét. Đứng vị trí thứ 2 là Jeremy Gallop đến từ Nam Phi, đã ném được quãng đường dài 94,67 mét.

Ere Karjalainen đã giành kỷ lục cho quãng đường ném điện thoại xa nhất thế giới



Thành tích này của Ere Karjalainen đã được ghi nhật kỷ lục thế giới cho quãng đường ném điện thoại xa nhất. Theo chia sẻ của chàng trai 18 tuổi này thì bí quyết để anh giành chiến tháng là… uống thật say vào đêm trước ngày diễn ra cuộc thi.



Cũng tương tự như các môn thể thao hiện đại khác, cuộc thi ném điện thoại được chia ra thành các thể loại thi đấu riêng biệt, dành cho phụ nữ, trẻ em dưới 12 tuổi cũng như thể loại thi đấu tự do.



Ở thể loại dành cho phái nữ, Netta Karvinen, một cô gái đến từ Phần Lan cũng đã giành chiến thắng với thành tích 42,47 mét, đứng thứ 2 là Heidi Suhonen với thành tích ít hơn 3 mét. Trong khi đó thể loại dành cho trẻ em dưới 12 tuổi, Aleksi Muukkonen giành chiến thắng với thành tích 39 mét. Bộ đôi vận động viên khác cũng của Phần Lan là Santeri Patrikainen và Henri Mokkonen cũng đã dành chiến thắng cho thể loại thi đấu tự do.



Theo nhà tổ chức, cuộc thi là cơ hội để các vận động viên có thể “ném trả tất cả những nỗi thất vọng được gây ra bởi các thiết bị hiện đại”. Cuộc thi ném điện thoại được xem là một môn thể thao hiện đại của Phần Lan, là sự kết hợp giữa niềm vui và sức mạnh.



Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Savonlinna vào năm 2000 và vẫn được tổ chức thường niên cho đến nay. Hiện nhiều cuộc thi tương tự đang được diễn ra tại nhiều nước khác trên thế giới.

Theo Phạm Thế Quang Huy (Dân trí / Telegraph)