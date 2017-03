Trả lời phỏng vấn tờ Sky News, Thompson cho biết cô đang đi mua sắm với bạn trai và nhận được lời mời thử tốc độ nhắn tin từ công ty Samsung. Cô đã sử dụng smartphone Galaxy S và dùng tính năng Swype (chế độ nhập chữ mà không rời tay khỏi màn hình cảm ứng).

Melissa Thompson phá vỡ kỷ lục nhắn tin nhanh nhất thế giới. Ảnh: Telegraph.

Đoạn tin nhắn tiếng Anh mà Thompson viết trong 25,94 giây là "the razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human".

Thành tích của cô đang đợi Guinness kiểm duyệt trước khi chính thức công nhận. Hiện, kỷ lục thế giới được nắm giữ bởi Franklin Page, một người Mỹ 24 tuổi với thời gian 36 giây cho đoạn văn bản với nội dung tương tự.

Theo Thế Mạnh (VNE)