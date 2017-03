Là mạng đầu tiên thực hiện chương trình bán sim số đẹp cho các thuê bao trả sau nhưng những sim Vip thuộc dạng cam kết 10 số của Viettel hiện trong tình trạng khan hiếm. Do vậy, khi đã sở hữu những sim số đẹp, đăng ký sử dụng với mức cam kết thuê bao hàng tháng tương đương với khách hạng Vàng, hạng Bạc, các khách hàng của Viettel vẫn có nguy cơ bị thu hồi số nếu đăng ký thông tin cá nhân không hợp lệ.





Đồng loạt “tố” nhà mạng thu hồi sim đẹp vô lý

Khách hàng của Viettel, anh Nguyễn Văn Thanh (trú tại đường Tân Thới Nhất 12, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM) mới đây đã gửi đơn đến Ban Bảo vệ Người tiêu dùng, báo điện tử VTC News khiếu nại việc Công ty Viễn thông Viettel “vô cớ” thu hồi sim đẹp mà anh đang sử dụng.



Theo anh Thanh, anh đã cam kết sử dụng 18 tháng để sở hữu thuê bao 0976644567. Sau thời hạn đã ký với Viettel, anh chuyển thuê bao sang trả trước với gói cưới nghe mãi mãi, sử dụng bình thường.



Đến chiều tối ngày 16/9, máy điện thoại của anh bị khóa 2 chiều do đăng ký thông tin cá nhân không hợp lệ.

Sau khi liên hệ với tổng đài, sáng ngày 17/9, anh Thanh tới cửa hàng tại 282 Khánh Hội (Q.4, TP.HCM )để đăng ký lại thông tin cá nhân theo hướng dẫn.



Đến ngày 23/9, anh Thanh đến địa chỉ trên lấy lại số như lời hẹn của nhân viên cửa hàng. Tại đây, anh Thanh đóng phí 65.000 đồng (trong tài khoản có 110.000 đồng) để nhân viên thay sim mới và kích hoạt số. Nhưng chiều cùng ngày, anh Thanh nhận được lời xin lỗi từ nhân viên Viettel: “Số thuê bao của anh đã được đưa vào chương trình "Tấm lòng Việt", muốn lấy sim anh phải đóng thêm 5 triệu đồng”(!).



Một khách hàng thân thiết khác của Viettel là anh Vương Hữu Trung, Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương Mại – Xuất nhập khẩu Phúc Thiện (Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) cũng “tố” Viettel “vô cớ” thu hồi sim đẹp 0986788789 của anh.

Trong đơn khiếu nại, anh Trung viết: “Số thuê bao này tôi đã sử dụng từ năm 2006 nhưng đến ngày 21/8/2010, tôi nhận được tin nhắn từ tổng đài 199 của Viettel thông báo thuê bao của tôi đăng ký thông tin chưa hợp lệ và yêu cầu tôi mang CMND hoặc hộ chiếu đến cửa hàng Viettel để đăng ký lại.



Tôi nghĩ do Viettel nhầm lẫn vì khi có thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành siết chặt quản lý của các số thuê bao di động, tôi đã gọi đến tổng đài của Viettel và được thông báo thuê bao 0986788789 của tôi đăng ký đầy đủ thông tin, không cần phải đăng ký lại. Do vậy, tôi không đến đại lý của Viettel để làm thủ tục.



Đến ngày 30/8/2010, thuê bao của tôi bị chặn chiều gọi đi. Và ngày 18/9/2010, tôi kiểm tra thấy thuê bao của mình đã bị chặn cả hai chiều. Sau khi liên lạc với tổng đài 19008198, nhân viên thông báo tôi phải mang CMND và sim cũ đến cửa hàng của Viettel để làm lại sim”, anh Trung trình bày trong đơn.



Cũng giống anh Thanh, sau nhiều ngày đến cửa hàng thuộc hệ thống của Viettel để làm thủ tục nhận sim, cuối cùng anh Trung nhận được thông báo, sim của anh là dạng sim Vip nên sau khi bị khóa 2 chiều sẽ vào kho để đấu giá bán theo lô (!).



Viettel thay đổi chính sách, khôi phục thuê bao bị thu hồi



Sau khi tiếp nhận phản ánh của VTC News về trường hợp của hai khách hàng Nguyễn Văn Thanh và Vương Hữu Trung, trong công văn trả lời VTC News, Công ty Viễn thông Viettel khẳng định, Vietel đã thực hiện thay đổi chính sách khôi phục lại đối với thuê bao bị thu hồi theo công văn 3359.



Theo đó, từ ngày 27/9/2010, những thuê bao đã bị thu hồi theo công văn 3359, khi khách hàng ra cửa hàng yêu cầu cấp lại số, khách hàng không phải đóng phí hòa mạng cũng như không phải mua lại số (áp dụng cả đối với số đẹp và số thường).

"Hiện nay, hai khách hàng Nguyễn Văn Thanh và Vương Hữu Trung đã nhận lại số thuê bao của mình và hài lòng với cách xử lý của Viettel", công văn khẳng định.

Về lý do hai số thuê bao 0976644567 và 0986788789 bị chặn 2 chiều và thu hồi số, Viettel nhấn mạnh, nhà mạng đã thực hiện theo đúng chỉ thị áp dụng đối với khách hàng không đăng ký lại thông tin cá nhân trước ngày 30/08/2010 như nguyên tắc và quy định của Bộ TT&TT.



“Trường hợp khách hàng Nguyễn Văn Thanh, sau khi hoàn tất 18 tháng cam kết dành cho số đẹp, ngày 18/3/2010, số thuê bao 0976644567 được chuyển đổi hình thức sử dụng từ trả sau sang trả trước và được đăng ký thông tin cá nhân mang tên Nguyễn Văn Thanh.



Thuê bao 0976644567 của khách hàng bị hủy ngày 17/9/2010 là do CMND đăng ký quá 3 số (sim đa năng đăng ký cho 5 số: 01662111736, 01664919811, 01684036282, 01664929611, 01687467014 mà không có yêu cầu của khách hàng).



Sau khi bị hủy, số 0976644567 đã được đẩy về kho số đẹp Tấm lòng Việt nên sẽ phát sinh tiền số đẹp trên hệ thống khi giao dịch viên (GDV) đấu nối số. Do đó, GDV đã chưa thể đấu số cho khách hàng mà phải chuyển phòng CSKH kiến nghị phòng Chiến lược kinh doanh thay đổi chính sách để đấu nối số mà không mất phí hòa mạng và không phải mua lại số”, công văn nêu.



Về trường hợp của khách hàng Vương Hữu Trung, trong công văn trả lời VTC News, Công ty Viễn thông Viettel cũng nêu lý do sở dĩ thuê bao 0986788789 của khách hàng bị chặn và thu hồi số ngày 1/9/2010 là do CMT của khách hàng đã được sử dụng để đăng ký cho 5 số gồm 0986788789, 01685621410, 01685621378, 01685621352 và 01662377353.



“Do số 0986788789 thuộc số đẹp Tấm lòng Việt nên thủ tục đấu mới cho thuê bao sẽ tuân theo quy định của Viettel dành cho thuê bao hòa mạng mới. Ngoài ra, khách hàng phải đóng tiền mua số với định giá ban đầu đúng như nhân viên Viettel đã trao đổi với khách hàng”, công văn viết.