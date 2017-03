Zachary Dell, cậu con trai của tỷ phú kiêm nhà sáng lập hãng máy tính Dell, Michael Dell, đã trở thành “ngôi sao” của Internet sau khi bức ảnh của cậu được chị gái Alexa Rich chụp lại và đăng tải lên Instagram và trang Twitter của mình.



Tất cả những ai có “cặp mắt tò mò” và quan tâm đến những người nổi tiếng có thể dễ dàng tìm thấy được lịch trình đi lại cũng như địa điểm của gia đình tỷ phú Dell, đơn giản vì cô con gái Alexa Dell, 18 tuổi, thường xuyên đăng tải mọi thông tin của mình lên trang Twitter cá nhân.

Alexa Dell chụp ảnh cùng cha, tỷ phú Michael Dell

Mọi thông tin chi tiết như vị trí hiện tại, thời gian đi hay đến một địa danh nào đó, hoặc cô sẽ đi mua sắm vào lúc nào, ở đâu… đều được Alexa chăm chỉ cập nhật lên Twitter. Thậm chí, Alexa còn gửi giấy mời những ai đang theo dõi cô trên Twitter đến dự buổi lễ tổng kết trường, với sự tham gia của cả tỷ phú Micheal Dell và vợ, cũng là mẹ của Alexa.



Sẽ không có gì đáng nói nếu Alexa không phải là con gái của một tỷ phú giàu có và luôn là đích nhắm của những kẻ bắt cóc tống tiền. Mỗi năm, Michael Dell đã chi ra số tiền đến 2,7 triệu USD chỉ để bảo vệ sự an toàn cho các thành viên trong gia đình của mình. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của ông sẽ gặp không ít khó khăn khi cô con gái vẫn cứ “hồn nhiên” chia sẻ mọi thông tin cá nhân liên quan đến bản thân mình.



Dường như cảm thấy các thông tin được chia sẻ có thể gây nguy hiểm cho bản thân Alexa và gia đình của tý phú Dell, mới đây Twitter đã chính thức đóng cửa trang cá nhân của Alexa. Mặc dù không đưa ra lý do chính thức, tuy nhiên nhiều người cho rằng vấn đề an nình chính là lý do khiến Twitter phải có hành động như vậy.



Hãng máy tính Dell cũng từ chối đưa ra bình luận và chỉ cho biết: “Chúng tôi không đưa ra bình luận về những vấn đề liên quan đến gia đình của ngày Dell. Đó là các vấn đề cá nhân”.



Jason Thorsett, giám đốc điều hành của công ty vệ sĩ Custom Protective Services cho rằng chính những thông tin này sẽ gây nguy hại cho chính những “đứa trẻ giàu có” này, và đội ngũ vệ sĩ của gia đình Dell sẽ cảm thấy khó chấp nhận với những thông tin mà “tiểu thư” của nhà Dell chia sẻ trên mạng xã hội.



“Tôi chắc rằng họ đã gọi cho ông Dell và yêu cầu ông ấy đóng cửa tài khoản Twitter của Alexa”, Thorsett dự đoán. “Mặc dù đó chỉ là những thông tin được chia sẻ thông trường trên mạng xã hội của một đứa trẻ, điều này sẽ gây ra không ít khó khăn cho đội ngũ vệ sĩ, đặc biệt khi mà vị trí của họ đều bị tiết lộ cho người khác biết trên Facebook hay Twitter”.



Thorsett cho rằng những thông tin này có thể dễ dàng khiến những tên tội phạm lên kế hoạch cho những vụ bắt cóc tống tiền hay thậm chí những vụ tấn công gây nguy hiểm cho cả gia đình của tỷ phú Dell. Bên cạnh đó, những hình ảnh mà Alexa chia sẻ lên mạng có thể ẩn chứa những chi tiết bất lợi và các bí mật trong gia đình bị rò rỉ ra ngoài.



Cũng theo Thorsett, hiện các vệ sĩ chưa trang bị đủ kiến thức để có thể theo kịp với sự phát triển của mạng xã hội. Họ hoàn toàn bối rối và không nắm được những thông tin nào về thân chủ của mình được chia sẻ lên mạng.



Trường hợp của Alexa Dell là một ví dụ minh họa cho thói “khoe khoang” trên mạng xã hội của những “cậu ấm cô chiêu” trên thế giới. Thậm chí, hiện có hẳn cả một trang blog trên Tumblr với tên gọi “the Rich Kids” (những đứa trẻ giàu có), tập hợp tất cả những hình ảnh ăn chơi về các “cậu ấm cô chiêu” nổi tiếng trên thế giới được chính tay những người này chia sẻ lên Internet.

Theo T.Thủy (Dân trí / Bloomberg)