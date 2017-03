Mọi người bắt đầu mang tablet và smartphone đến công sở và sử dụng chúng như một phương tiện để làm việc. "2011 là năm khái niệm mobile IT ra đời", CEO Bob Tinker của công ty MobileIron nhận định. "Đây là năm ngành tin học mở rộng mục tiêu hướng đến thiết bị di động. Các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn trên toàn cầu sẽ triển khai điện thoại và máy tính bảng ở mức tổng công ty trong khoảng 12 tháng tới, giống như họ trang bị máy tính cho nhân viên vậy".

Quá trình triển khai này sẽ diễn ra dễ dàng vì lâu nay, đa số nhân viên tự sắm điện thoại mà không đòi hỏi nhà quản lý phải trang bị cho họ. Dù có vai trò quan trọng trong liên lạc công việc, người ta coi điện thoại như một mặt hàng cá nhân.

Sự phổ biến của thiết bị di động sẽ buộc các bộ phận IT trong doanh nghiệp phải thay đổi để có thể vừa quản lý dữ liệu chặt hơn, vừa mang đến sự linh hoạt hơn cho nhân viên. Ảnh: Exorcorp.

Việc coi máy tính bảng, điện thoại di động là một thiết bị IT giống như máy tính sẽ mang đến nhiều lợi ích. Khi công nghệ ngày càng phát triển, môi trường làm việc sẽ không còn bó hẹp trong văn phòng nữa. Các bộ phận kỹ thuật có thể cấp quyền để người sử dụng truy cập mạng nội bộ công ty tại bất cứ đâu, giúp họ thuận tiện và linh hoạt khi làm việc. Về phía người sử dụng, họ vẫn cảm thấy thoải mái vì đó là thiết bị của họ và có thể dùng chúng theo ý muốn.

Các chuyên gia bảo mật cũng đang liên tục cảnh báo sự phổ biến của iPhone, iPad và điện thoại Android nơi công sở có thể dẫn đến việc rò rỉ thông tin mật ra ngoài trong khi các chuyên gia IT vẫn chỉ loanh quanh với việc bảo mật máy tính. Do đó, họ cần mở rộng tư duy về mobile IT để xây dựng ứng dụng, quản lý và bảo vệ dữ liệu toàn diện hơn.

Theo Châu An (VNE)